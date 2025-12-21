Supergripe H3N2: expertos descartan que sea un virus nuevo y no prevén brote antes del invierno

Después de la pandemia, las autoridades y las personas se volvieron más sensibles y atentas a cualquier señal de alerta sanitaria. Por esta razón, la aparición del H3N2 subclado K -también llamada “supergripe”- en el mundo elevó las alertas en todas partes, incluido Chile, que incluso antes de su aterrizaje llevó al Ministerio de Salud a activar un plan preventivo.

La tarde de este jueves se confirmó el primer contagio en el país. Así y todo, las autoridades llamaron a la calma y explicaron que este es un comportamiento natural de los virus. “ El subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino a una forma esperable de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo”, aseguró Esther Elwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Minsal.

Además, añadió que “la evidencia disponible indica que la vacuna contra la influenza que se administró este año continúa entregando protección frente a la enfermedad grave y la hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026″.

Una de las estrategias que más han recalcado las autoridades sanitarias es que las nuevas dosis para la próxima campaña incluye protección contra este nuevo subtipo de influenza. Además, están planificando que la inmunización inicie antes. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró en la comisión especial que se hizo esta semana en la Cámara de Diputados para tratar este tema es que como mínimo va a ser el 1 de marzo. “Si logramos que la vacuna sea liberada antes, vamos a empezar una semana antes” , concluyó.

Alexis Kalergis, inmunólogo y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), coincide que “debido a su composición genética y a los mecanismos que permiten replicar su material genético, e ste virus posee una muy alta capacidad de cambiar o generar variantes, razón por la cual cada año se deben generar vacunas actualizadas para proteger a la población contra la variante del virus que circule en la temporada específica”.

Y aunque según los expertos la población chilena está bien preparada para recibir la supergripe, la preocupación está en la carga que este subtipo de influenza le pueda producir a la red asistencial en términos de hospitalizaciones o visitas a Urgencias. Y es que en el hemisferio norte los casos han demostrado no ser más grave, pero sí más contagiosos. De hecho, en algunos países de Europa los establecimientos de salud se han visto más cargados.

En ese contexto, Kalergis, también académico de la U. Católica, explica que “si bien aún no se ha reportado que esta cepa pueda causar enfermedades más graves o cuadros clínicos no observados en otras cepas de influenza, es posible que haya menos inmunidad en la población, lo que podría dificultar prevenir la enfermedad y reducir su transmisión”.

Luis Jaime Gaete, vicerrector de la Facultad de Ciencias de la Salud y director de la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma, aclara que no se espera un brote inmediato de gran magnitud. Sin embargo, advierte que el mayor riesgo se proyecta hacia los meses de invierno, cuando aumenta las infecciones respiratorias.

El académico advierte que también hay que tomar precauciones de forma preventiva: “Es clave reforzar medidas de autocuidado que siguen siendo efectivas. Es importante la vacunación oportuna, el uso responsable de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, ventilación frecuente de espacios cerrados y el lavado de manos. Y las personas con síntomas deben evitar el contacto con grupo de riesgo y consultar precozmente”.

Además, desde el ministerio se han tomado otras medidas para resguardar los efectos que puedan tener los virus en los próximos meses, especialmente los más fríos.

En ese contexto, y como ya se hace hace tres años, las autoridades sanitarias emitieron una recomendación al Ministerio de Educación de mantener las vacaciones de invierno adelantadas respecto de periodos anteriores. ¿La razón? Bajar las aglomeraciones en el periodo, que se prevé será el de mayor circulación viral.

Así, las vacaciones serán del 22 de junio al 03 de julio para la mayoría del territorio nacional, incluyendo la Región Metropolitana.

Además, para 2026 las autoridades sanitarias agregaron otras medidas, como el uso de mascarillas en los servicios de urgencia y alerta sanitaria preventiva.