Nacional

Suprema ordena investigar funcionarios judiciales que habrían concurrido a casinos de juegos estando con licencia médica

El máximo tribunal resolvió ampliar la investigación por el posible mal uso de licencias médicas en los últimos cinco años y dispuso que se recabe información en la Superintendencia de Casinos de Juegos.

José NavarretePor 
José Navarrete

El Pleno de la Corte Suprema instruyó al fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro Astudillo, que recopile los antecedentes relativos a funcionarios que hayan acudido a casinos de juegos haciendo uso de licencias médicas.

“Se acordó solicitar al fiscal judicial de la Corte Suprema que recopile los antecedentes relativos a todos los funcionarios del Poder Judicial que, en los últimos 5 años, hayan acudido a un casino de juegos encontrándose en la misma fecha con licencia médica, recabando a tal efecto información con la Superintendencia de Casinos de Juegos”, dice el acta del máximo tribunal.

Esto se suma a lo determinado el 23 de mayo pasado sobre viajes al extranjero con reposo médico, lo que luego del primer catastro, en este momento son investigados por los fiscales judiciales de las respectivas cortes del país.

La ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, explicó que “teniendo presente los antecedentes que son de público conocimiento, dados a conocer por la Contraloría General de la República en relación a funcionarios públicos que estando con descanso y licencia médica concurrieron a casinos de juego, el Pleno estimó necesario realizar un análisis”.

Un reporte de la entidad fiscalizadora determinó que 13.286 funcionarios públicos acudieron a casinos de juego mientras se encontraban con licencia.

“En atención a ello, se dispuso remitir esta decisión al señor fiscal judicial de la Corte Suprema, con el objeto de que recabe toda la información relativa a los funcionarios que en los últimos cinco años, funcionarios por supuesto del Poder Judicial, estando con licencia médica hayan asistido a estos casinos de juego y para ello, dispuso que se recabara esa información de la Superintendencia de Casinos de Juego. Recibida oportunamente esa información y haciendo el cruce necesario, deberá remitir aquellos antecedentes al Tribunal Pleno para su conocimiento y en lo que corresponda disponer aquellas medidas que se estimen pertinentes.”, puntualizó la ministra vocera.

