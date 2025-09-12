SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

La ley que tramitó con éxito el ministro Jaime Gajardo jubilará a los auxiliares de la justicia que tengan más de 75 años, impone una potente inhabilidad, cambiará el sistema de nombramiento e incluso hará que el Sernac fiscalice los precios.

Juan Manuel OjedaPor 
Juan Manuel Ojeda

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se demoró 45 días, desde que tomó el acuerdo, para redactar y despachar la sentencia de la reforma al sistema notarial y registral.

La ley, que tuvo que pasar por el control de constitucionalidad obligatorio, pasó sin ningún problema el examen del TC. Esto quiere decir que todo el proyecto de ley -iniciado por mensaje del Ejecutivo cuando el exministro Hernán Larraín estaba al mando del Ministerio de Justicia- podrá publicarse en el Diario Oficial.

De esta manera, tal como lo había adelantado La Tercera, el pleno del TC dio un portazo a los notarios, archiveros y conservadores que habían pedido que se impugnara una norma especialmente sensible.

Se trata del artículo que termina con la excepción que permite que puedan seguir en sus cargos quienes tienen más de 75 años. Los que se verán afectados por esta regla habían acusado discriminación arbitraria solo por razones de edad. Pese a todos los informes en derecho ingresados, ninguno prosperó. De esta manera, casi 50 profesionales deberán jubilarse cuando esta norma entre en vigencia, un año después de ser publicada.

La reforma, cuya recta final tuvo como protagonista al ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), implicará un verdadero terremoto. No solo por el jubilazo para los mayores de 75 años, sino que también por una serie de otras modificaciones que darán vuelta el tablero.

Uno de los cambios más potentes es la inhabilidad que incluyó Gajardo cuando la reforma se tramitó en el Senado. Esta consiste en que no podrán aspirar al cargo de notarios, archiveros y conservadores los parientes de una larga lista de autoridades, entre ellos jueces, diputados y senadores. Según datos de la Fundación América Transparente de 2021, el 40% de los notarios tiene parientes en el Parlamento o en el Poder Judicial.

Otra de las modificaciones más potentes tiene que ver con que el gobierno logró cambiar el sistema de nombramientos. El Ejecutivo eliminó la participación del Poder Judicial en la selección de las ternas y los nombramientos de notarios, archiveros y conservadores. Al quitarle esta responsabilidad a la judicatura, el asunto se trasladará al Sistema de Alta Dirección Pública.

Dedvi Missene

Esto romperá de inmediato con el vínculo espurio que se había tejido con las cortes de Apelaciones y terminará con la endogamia del sistema, porque además se exigirá considerar la experiencia de los postulantes más allá de lo que hayan trabajado en notarías o conservadores.

El Presidente deberá escoger un nombre dentro de la terna -que seguirá un orden decreciente de puntaje-, y si no lo hace dentro de los 20 días hábiles siguientes, se entenderá escogido el postulante que tuvo el mejor puntaje. Excepcionalmente, si el número uno se encuentra en el 10% del máximo puntaje de la escala de evaluación, y quienes le sigan se encuentren bajo el 80%, ese candidato será seleccionado de manera automática.

Para Justicia otro aspecto clave de su reforma fue que, por primera vez, se creará un sistema para fijar las tarifas máximas a través de un “procedimiento objetivo y técnico”.

Si bien actualmente los precios son fijados por un decreto que data de 1998, con la reforma se logra que el Sernac vigile los problemas de atención, servicio y cobros irregulares. Junto con eso, la fiscalización disciplinaria será labor exclusiva de los fiscales judiciales.

Además, estos auxiliares de la justicia deberán hacer declaración de patrimonio e intereses, y existirán horarios laborales más rígidos y las vacaciones quedarán sujetas a autorizaciones del Ministerio de Justicia.

Más sobre:Tribunal ConstitucionalTCNotariosConservadoresArchiverosPoder JudicialMinisterio de Justicia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

4.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

5.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas
Chile

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”
Negocios

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla
El Deportivo

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté