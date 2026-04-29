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    Quiebre entre alcalde Concha y Socialismo Democrático no para: concejo de Peñalolén ahora se tensiona por ajustes de metas

    El edil Miguel Concha fue cuestionado por querer votar una medida que, según le refutaron concejales socialistas, estaría impedido por Contraloría. La situación deja en evidencia que el quiebre con el socialismo democrático tras la arremetida en contra de Carolina Leitao sigue latente.

    Por 
    Luciano Jiménez
    El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un nuevo y controvertido concejo municipal se vivió en Peñalolén el pasado jueves, con el alcalde Miguel Concha (Frente Amplio) como foco de críticas de la oposición, pero también del Socialismo Democrático de la comuna en un contexto ya tensionado con este último sector por la arremetida del edil en contra de la gestión de la exalcaldesa Carolina Leitao.

    A partir de ahí, sus detractores han empujado diversas críticas, como por ejemplo sus últimas contrataciones.

    En esta oportunidad, el foco del conflicto -y nuevas críticas- fue la intención del alcalde de hacer un cambio de las metas del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG). Con ello se buscaban modificar los criterios para cada meta, lo que posteriormente influye en el bono que reciben los funcionarios por cumplimiento en sus remuneraciones del 2027.

    “Hay un dictamen de Contraloría que indica que el alcalde no se puede pronunciar en relación a las metas, debido a que se trata de un equipo. Entonces, quería ver si eso aplica en este caso”, fue la primera alerta emanada en el concejo.

    En ese sentido, algunos concejales advirtieron que una de las metas que se proponía modificar era para un nuevo departamento de compras, que en la práctica no existe pues no ha sido aprobado por el concejo municipal. De ahí en más arreciaron los cuestionamientos.

    Entre los concejales existía tensión. Creían firmemente que el alcalde no podía promover una norma que afectaba a sus funcionarios directos ni tampoco modificar una normativa relativa a un departamento inexistente.

    El concejal Juan Cantuarias (PS) dice que “durante la sesión se advirtió que el alcalde no debería haber votado algunos puntos, y yo comparto plenamente esa observación, sobre todo en las metas de las unidades que son asesoras directas del alcalde. La Contraloría fue muy explícita en esto hace pocas semanas, la sola integración del alcalde con sus equipos de trabajo es una circunstancia objetiva que le resta imparcialidad. No hay que probar mala fe, es objetivo punto. ¿Y qué viene ahora? Bueno, la propuesta que hizo la administración en el concejo pasado es que se tiene que invalidar el acuerdo para poder votarlo nuevamente“.

    En ese sentido, agrega “esto no es política, esto es la ley. La legalidad municipal no es negociable y los recursos públicos simplemente no se reparten sobre estructuras que no existen y que no están reconocidas en el reglamento municipal”.

    El concejal Ignacio Sánchez (RN) agrega que “es preocupante que se pidan modificar con las razones similares a las que dijimos algunos concejales en las comisiones y que fueron desatendidas por la administración. Además de que sea el mismo alcalde que se pronuncie en una votación donde la misma norma dice que no puede participar”.

    El alcalde Miguel Concha. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    De todas maneras, desde la Municipalidad de Peñalolén sostienen que “de acuerdo a la interpretación de algunos concejales, un reciente dictamen de la Contraloría determinaría que el alcalde debe abstenerse de la votación de las metas PMG, interpretación que no fue advertida por la Secretaria Municipal, administrada por una funcionaria de carrera”.

    En ese sentido, detallan que “ante esto, la gestión municipal acordó con el concejo enviar una consulta a la Contraloría para precisar el alcance del dictamen. La respuesta de esta entidad aún no ha llegado. Sin perjuicio de lo anterior, se repetirá la votación el 14 de mayo con la abstención del alcalde, para despejar cualquier duda”.

    Como sea, lo cierto es que el concejo en sí estuvo tenso a ratos, marcado por críticas de los ediles respecto de si se podía o no votar. Para resolverlo finalmente se llamó al director jurídico de la municipalidad, quien planteó que ante cualquier duda lo mejor era que el alcalde se abstuviera. Algunos concejales acusaron que a ratos se cortó la transmisión de la sesión.

    Los reicnetes cruces no son cosa aislada. De hecho, los últimos concejos han estado tensionados por diferentes motivos. Por ejemplo, en la sesión anterior se acusó al alcalde Concha de una “farandulización” de su labor, en base a que muchos de los operativos policiales son transmitidos por televisión. El concejal, Ignacio Sánchez (RN), dice que “dentro de mi rol de concejal hemos puesto fuerte énfasis en la fiscalización de los recursos de nuestra municipalidad y la forma de comunicar las acciones que se han impulsado, donde claramente tenemos diferencias importantes con la farandulizacion de la gestión, crítica que es compartida por concejales transversalmente”.

    Pero en eso último además está un contexto más complejo para el Concha, toda vez que se le ha abierto un flanco con el Socialismo Democrático en el concejo municipal a propósito de la arremetida del jefe comunal en contra de la exalcaldesa de esa comuna, Carolina Leitao. Concha ha promovido una auditoría y acciones legales investigando su administración, lo que generó tensiones con sus socios de coalición.

    De ahí que algunos mencionan que será habitual que el alcalde tenga este flanco dentro del concejo.

    Más sobre:PeñalolénConcejo municipalMiguel Concha

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