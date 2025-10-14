TPV anuncia término del paro portuario en Valparaíso tras alcanzar acuerdo con trabajadores

Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Estibadores de Valparaíso -ligados a la empresa Report- retomarán sus funciones este miércoles, luego de que esta jornada se sellara un acuerdo con el Terminal Portuario de Valparaíso (TPV).

La negociación llegó a su punto final y el retorno de sus funciones permitirá continuar con las operaciones del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso.

Desde TPV señalaron que el acuerdo es resultado de un “diálogo constructivo y de mutuo respeto entre ambas partes, enfocado en el bienestar de los trabajadores y la seguridad de la cadena logística”.

Las protestas por mejoras en las condiciones laborales se desarrollaban desde inicios de mes, con algunos episodios de violencia. Ayer, en avenida Errázuriz, los movilizados trabajadores encendieron barricadas, lo que obligó el despliegue de Carabineros. Pese a lo anterior, no hubo personas detenidas este lunes.

Acuerdo alcanzado con TPV

Según un comunicado emitido por la empresa TPV, el acuerdo alcanzado con los funcionarios, contempla una “propuesta integral”, con la cual se busca “busca dar estabilidad y apoyo real a los colaboradores y sus familias”.

En ese sentido, sostienen que el fin de esta paralización incluirá un bono por el término de las negociaciones, además de “una serie de beneficios” que conforman el acuerdo cerrado.

Desde TPV añadieron que “estamos conformes de haber concretado este acuerdo con el Sindicato de Estibadores. Esto proyecta certeza y estabilidad, tanto para nuestros colaboradores como para la operatividad del puerto, que es fundamental para la región y el país”.

En Terminal Portuario Valparaíso enfatizaron además su compromiso con la estabilidad laboral. “Reafirmamos que la seguridad y el bienestar de las personas son principios fundamentales e intransables para la compañía”, agregó la compañía.