Especialistas de la salud, turismo y tecnología: las víctimas de la tragedia del Parque Torres del Paine

Tras intensos operativos, este martes las autoridades de Magallanes dieron por finalizada la búsqueda de las siete personas que estaban desaparecidas en el Circuito Macizo de Paine, del Parque Nacional Torres del Paine. De ellas, tres fueron encontradas con vida y cinco fallecieron.

Las víctimas fatales -dos mexicanos, dos alemanes y una británica- fueron identificados como Cristina Calvillo Tovar, Julián García Pimentel, Victoria Bond, Nadine Lichey y Andreas Von Pein.

Cristina Calvillo Tovar (37) y Julián García Pimentel (36)

Julián García y Cristina Calvillo. Crédito: IG de Cristina Calvillo

Matrimonio originario de Michoacán (México), la pareja llevaba años viviendo y trabajando en Aguascalientes, en donde se desempeñaban en el área de la salud.

Cristina Calvillo (37) era radióloga y trabajaba en un laboratorio del Estado y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que Julian García (36) era médico familiar en la clínica 7 del Seguro Social, detallan del portal Binoticias.

En entrevista con T13, Carlos Calvillo, hermano de la doctora fallecida, relató que el matrimonio se encontraba en Chile realizando “el viaje de sus sueños”.

“Ellos tenían planeado este viaje desde hace mucho tiempo. Les encantaba viajar y llevaban meses organizando todo para este viaje: el equipaje lo tenían listo hace mucho tiempo y tenían vista todas las cosas que necesitaban para esto. El año pasado también habían viajado a Argentina en un paseo similar”, sostuvo al medio.

Desde el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Guanajuato se manifestaron sobre la tragedia: “Lamentamos el sensible fallecimiento de la Dra. Cristina Calvillo Tovar y del Dr. Julián García Pimentel. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas”.

Victoria Bond

Victoria Bond (40), de Reino Unido, fue otra de las víctimas fatales de esta tragedia. Bond trabajaba como mánager de relaciones públicas para el Isles of Scilly Tourist Information Centre.

Había llegado hace dos semanas a la Patagonia para recorrerla junto a cuatro amigos, Hayley Newnham, Tom Player, Matt Smith y Christian Aldrige, quienes lograron sobrevivir a la tragedia.

En una publicación en Instagram, Aldrige expresó sus primeras impresiones sobre las dificultades que enfrentaron al llegar al lugar:

“Día 1 del Patagonia O-Trek. ¿Por qué diablos volé 8.000 km cuando podría haber caminado por Bodmin Moor (Inglaterra) bajo una llovizna ligera?

Llovió a cántaros desde el primer paso. El sendero se transformó en algo parecido a un afluente del Amazonas y, en un momento, estoy casi seguro de que vi a una trucha adelantarme. Cinco cruces de río y solo un maldito puente. Tendría que haber traído un kayak… y un sacerdote.

La moral estaba por el suelo… y entonces el cielo se despejó de golpe, el valle se abrió como una lata de duraznos y entramos tambaleando al campamento con los pies destrozados por la humedad”.

Nadine Lichey

Lichey, de 45 años y de nacionalidad alemana, de acuerdo a su perfil de Linkedin, era doctora especialista en ginecología, obstetricia y genética humana.

Trabajaba como consultora sénior para la Clínica Universitaria de Hamburgo-Eppendorf (UKE), en el Centro de Obstetricia, Pediatría y Medicina del Adolescente, y para el Instituto de Genética Humana.

Andreas Von Pein

Andreas Von Pein, alemán de 52 años, se desempeñaba como Manager en IT Audit & Advisory en Mazars, liderando proyectos de auditoría de sistemas y asesoría tecnológica.