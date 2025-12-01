Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

Conmoción provocó en la comuna de San Carlos la muerte de cuatro integrantes de un grupo familiar, quienes perdieron la vida este sábado en un grave accidente de tránsito registrado en el sector del Camino a Nahueltoro, en la Región de Ñuble.

De acuerdo con la información entregada por la fiscal jefe de la comuna, Tamara Cuello, las víctimas fueron identificadas como José Manuel Larenas Cerna, Juan Arturo Larenas Cerna, Jonathan Andrés Larenas Lagos y un adolescente de 17 años, de iniciales Á.M.L.L. Todos viajaban en el mismo vehículo al momento del siniestro vial.

Según los primeros antecedentes recopilados por el Ministerio Público, el hecho se produjo en el kilómetro 8 de la ruta, donde -por causas que están siendo investigadas- el conductor perdió el control del automóvil, lo que derivó en el impacto del móvil contra un muro perimetral de una parcela del sector.

Desde la fiscalía local explicaron que los fallecidos formaban parte de un núcleo familiar que había pasado parte del día compartiendo en las cercanías de un río emplazado en el lugar.

Ante el hecho, el ente persecutor ordenó que las pericias queden a cargo de Carabineros de Chile, a través de su unidad especializada SIAT, quienes realizaron las mediciones y análisis técnicos en el sitio del suceso.

Asimismo, los cuerpos de las víctimas fueron levantados por funcionarios del Servicio Médico Legal de Chillán, los que serán periciados en las autopsias correspondientes.

Desde el Ministerio Público informaron que la investigación continuará en los próximos días, a fin de determinar si existieron factores externos que influyeran en el accidente, como fallas mecánicas, condiciones del camino u otros elementos relevantes.