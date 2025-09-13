Trágico accidente de tránsito en Arica: un fallecido y 19 heridos tras el choque de un bus

Un trágico accidente de tránsito se registró la noche del viernes en la comuna de Camarones en la Región de Arica, donde un bus de pasajeros colisionó en la intersección de la Ruta 5 Norte con Cuesta Cultura Chinchorro.

A raíz de este hecho una persona falleció y otras 19 resultaron heridas. Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) indicaron que los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Arica.

Si bien aun no se conocen las causas exactas del accidente, de acuerdo a los primeros antecedentes el bus de la empresa Horizonte habría presentado problemas con sus frenos, lo que habría hecho que el conductor perdiera el control de la máquina.

Hasta el lugar llegaron funcionarios de Carabineros y equipos de emergencia del SAMU y Bomberos.

Según se informó en la noche, la ruta permanecería interrumpida hasta las 06:00 horas de este sábado, “debido a la restricción preventiva que existe producto del registro de remociones en masa en el sector”, indicaron desde Senapred.

Cabe recordar que la comuna de Camarones se encuentra con alerta amarilla vigente desde el 8 de julio por peligro de remoción en masa.