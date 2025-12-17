SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Trama bielorrusa: Corte de Santiago allana el camino para que la Fiscalía formalice y pida cautelares contra exministra Vivanco

    El tribunal de alzada capitalino acogió por unanimidad la querella de capítulos ingresada por el Ministerio Público. Los ministros estimaron que existen "indicios graves, precisos y concordantes" de los hechos imputados a la exmagistrada.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A un paso de ser formalizada quedó la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la denominada trama bielorrusa.

    A pesar de que la exmagistrada y su defensa aún podrían presentar acciones para a evitar dicho proceso, durante la jornada de este miércoles la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comunicó que, por unanimidad, acogieron la querella de capítulos contra la exmagistrada.

    La acción había sido interpuesta hace algunas semanas por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, a fin de formular cargos contra Vivanco y solicitar medidas cautelares en su contra.

    Como expuso la persecutora ante los magistrados durante su alegato, Vivanco “acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir”.

    Para eso, plantea el Ministerio Público, tuvieron el visto bueno del tribunal de alzada. La sala -integrada por los ministros Fernando Carreño y Guillermo de la Barra y el ministro (s) Fernando Valderrama- consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra de la exmagistrada.

    “Que de los antecedentes expuestos ante esta corte por los intervinientes surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco, prevaliéndose de su rol como Ministra de la Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (Eduardo Lagos y Mario Vargas) -con quienes mantenía a lo menos desde 2022 una relación de amistad-, para favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose, debiendo hacerlo, y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas individualizadas”, se lee en la resolución.

    Asimismo, los magistrados detallaron que es posible inferir que Vivanco “en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente (Gonzalo Migueles) por favorecer los intereses de CBM en las instancias que le correspondió participar como integrante del máximo tribunal”.

    En el mismo sentido, los ministros agregaron que “es posible sostener que durante la tramitación del litigio judicial entre CBM y Codelco -en particular de los procesos Roles N° 141.421-2023 y N° 1.150-2024 de la Corte Suprema-, la querellada incurrió en una serie de infracciones a las reglas de tramitación de causas, actuaciones que fueron explicitadas en el informe de la Comisión de Ética que se constituyó para investigar las irregularidades vinculadas a su actuar ministerial”.

    Así las cosas, estimaron que “basta con constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable de la querellada en los hechos punibles, reservándose el debate exhaustivo sobre la culpabilidad y la prueba para el juicio oral correspondiente, de lo que sigue que las alegaciones de la defensa en cuanto a la insuficiencia probatoria y a la imposibilidad de juzgar criminalmente a su representada constituyen cuestiones de fondo que exceden el ámbito de este antejuicio y que deben ser postuladas en la oportunidad procesal correspondiente”.

    Por consiguiente, subrayaron que “de los antecedentes existentes en la investigación y acompañados en la querella de capítulos y su ampliación, surgen evidencias serias, graves y plausibles, que determinan que hay mérito suficiente para admitirla respecto de todos sus acápites”.

    Pese a que la decisión fue unánime, el ministro (s) Valderrama tuvo una indicación previa que no prosperó. A juicio de Valderrama, la querella debió declararse inadmisible “por improcedente”. El magistrado plantea que Vivanco no goza del fuero especial que protege a los jueces porque fue removida de su cargo. “Reconocer una garantía a quien no es su titular implica no solo retardar la acción de la justicia e imponer cortapisas al obrar del ente persecutor, al impedirle solicitar medidas cautelares respecto de una imputada que no goza de fuero alguno, sino que también genera un plano de desigualdad injustificado para los restantes intervinientes, en particular de los coimputados en la investigación penal seguida por la fiscal requirente, a quienes ya fueron formalizados y se encuentran actualmente sujetos a medidas cautelares personales”, se lee en su argumentación.

    Desde la Fiscalía de Los Lagos manifestaron que esta sentencia les permite “avanzar en la persecución penal del caso, quedando a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa, o, de no existir, solicitar fecha de formalización”.

    De hecho, de acuerdo con antecedentes recabados por este medio, lo más probable es que este asunto se eleve a la Corte Suprema vía recurso de apelación de la defensa.

    Más sobre:Ángela VivancoCorte de Apelaciones de SantiagoMuñeca bielorrusaTrama bielorrusaFiscalía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Lo más leído

    1.
    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    Juan Carlos Manríquez, abogado de familia de María Ercira: “Estamos a muy poco de establecer lo que realmente pasó”

    2.
    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    Embajador Viera-Gallo por visita de Kast a Milei: “Está en la línea de lo que han hecho otros mandatarios electos”

    3.
    Denunciante de Monsalve sigue con licencia y permanecerá en la subsecretaría durante el próximo gobierno

    Denunciante de Monsalve sigue con licencia y permanecerá en la subsecretaría durante el próximo gobierno

    4.
    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    5.
    Los pasos que debe dar Kast para instalarse en La Moneda y los desconocidos residentes del Palacio

    Los pasos que debe dar Kast para instalarse en La Moneda y los desconocidos residentes del Palacio

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
    Chile

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”
    Mundo

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós