OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Trama bielorrusa: Fiscalía destapa la caja de pandora y cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Vivanco y su pareja

De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Los Lagos, la exmagistrada favoreció irregularmente al consorcio Belaz Movitec. El Ministerio Público además indaga maniobras para lavar este dinero en conjunto con los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y una casa de cambio.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
La exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Juan Eduardo Lopez/Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

De acuerdo con las indagaciones realizadas por la Fiscalía Regional de Los Lagos, son dos los millonarios montos que habría recibido la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por haber favorecido al consorcio chileno-bielorruso formado por las empresas Movitec S.A. y Belaz.

Así quedó establecido en la orden de detención y solicitud de entrada y registro que ingresó la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer ante el Séptimo Juzgado de Garantía la tarde del lunes 3 de noviembre, y que culminó con las aprehensiones de la pareja de la otrora magistrada, Gonzalo Migueles, y de los dos abogados que representaban al mencionados consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Como se indica en el mismo escrito de 148 páginas, al cual La Tercera tuvo acceso, dichos dineros no llegaron a manos de la exmagistrada de manera directa, sino que previamente pasaron y se gestionaron a través de los otros tres imputados.

El primer pago constitutivo de eventual soborno, como lo calificó el Ministerio Público, se realizó el 18 de diciembre de 2023 y fue por US$14.000, lo que en ese momento correspondían a $12.216.260.

Según se detalló, ese monto fue por haber favorecido a Belaz Movitec -el consorcio chileno y bielorruso- en el litigio con Codelco, el que terminó con la estatal pagando $4.415.816.192 al consorcio.

Asimismo, se mencionó que tras el pago de ese monto, Vivanco y Migueles “efectuaron un viaje de placer a la ciudad de Buenos Aires entre los días 22 a 25 de diciembre, y un viaje de vacaciones a Brasil entre del 12 a 27 de enero de 2024, donde ambos efectuaron millonarias compras con sus tarjetas de crédito en dólares”.

El segundo pago, en tanto, fue por $45 millones, luego de que Codelco debiera nuevamente pagar una millonaria cifra a Belaz Movitec.

Ese pago, de acuerdo con lo indicado por el Ministerio Público llegó a manos de Migueles, luego de un largo camino para ocultar el origen ilícito de los fondos.

Ambos montos, suman $ 57.216.260.

Pese a todos los antecedentes, Vivanco -en entrevista con este medio- ha recalcado que ningún peso de origen ilícito llegó a sus cuentas.

“Cualquier dinero que haya en relación con mi pareja no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo, ni el trabajo que hice entonces, ni el trabajo que he hecho en ninguna época. Yo siempre he tenido respecto de él una economía separada. Nosotros contribuimos a los gastos comunes, pero cada uno tiene su trabajo y sus temas y él jamás intervino en mi trabajo ni yo en el de él”, dijo a La Tercera.

Más sobre:Ángela VivancoFiscalía Los LagosCarmen Gloria Wittwercoimassoborno

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

Cantante Standly queda con firma mensual tras ser formalizado por conducir bajo la influencia de sustancias psicotrópicas

Telefónica Chile profundiza pérdidas, pero “anticipa perspectivas positivas para los próximos trimestres”

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”
Chile

Senadora Provoste critica día libre de la Cámara Baja: “No compartimos la decisión de los diputados”

Jadue ante el fin de su militancia por su situación judicial: “Comunista siempre, con o sin registro”

Trama bielorrusa: Fiscalía destapa la caja de pandora y cifra en $57 millones las coimas que habría recibido la exministra Vivanco y su pareja

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas
Negocios

Cenco Malls mejora ganancias por nuevos arrendatarios en centros comerciales y oficinas

Forestal Arauco acumula pérdidas al tercer trimestre por menores precios de la celulosa

Telefónica Chile profundiza pérdidas, pero “anticipa perspectivas positivas para los próximos trimestres”

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro
El Deportivo

Circuito Nacional de Surf comienza a definir a los campeones nacionales en el Iquique Pro

María Jesús Lara hace historia al sumar su tercer oro en Santiago 2025

Ronaldinho será la figura estelar de la Copa Duelo Leyendas América 2026 en el Claro Arena

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.
Mundo

Cómo se vive el cierre del gobierno federal más largo en la historia de EE.UU.

Trump achaca las derrotas electorales republicanas al “shutdown” y arremete contra los demócratas

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso