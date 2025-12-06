VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas

    El hecho ocurrió en la intersección de Eleuterio Ramírez con San Isidro.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Carabineros investiga un incidente armado registrado la tarde de este sábado en la intersección de Eleuterio Ramírez con San Isidro, en pleno centro de Santiago, que dejó a un transeúnte herido por un disparo.

    Según informó el comandante Mauricio Meneses, de la Prefectura Santiago Central, los hechos ocurrieron cerca de las 16.30.

    En ese sentido, el funcionario policial señaló que, según la información preliminar, “hubo un altercado entre dos personas que finalizó con un disparo, que le llegó a este transeúnte que iba caminando por el sector, lesionándolo en su muslo izquierdo”.

    El herido fue atendido por personal del SAMU y trasladado hasta la ex Posta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

    El Ministerio Público instruyó realizar diversas diligencias en el sitio del suceso.

    “Hay evidencia balística y se desarrollará el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras del lugar”, añadió el oficial.

    Más sobre:CarabinerosDisparoSantiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    El carácter de las reformas

    Ejército investiga muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca

    Senda RM entregó balance sobre Plan de Acción de Estrategia Nacional de Drogas: 6 mil adultos han recibido tratamiento

    Jara respalda críticas de Carmen Frei a posible indulto impulsado por Kast para condenados por delitos de lesa humanidad

    Ricardo Yáñez detalla nuevo rol en la AChM y señala estar “absolutamente tranquilo” sobre causa en contexto del estallido social

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    3.
    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    Beto Cuevas: “En Chile no hay nada menos popular a nivel de prensa y de otros artistas que el éxito”

    4.
    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    5.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes Limache vs. La Serena por TV y streaming

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas
    Chile

    Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas

    Ejército investiga muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca

    SHOA descarta riesgo de tsunami para Chile tras sismo 6.7 en Alaska

    El carácter de las reformas
    Negocios

    El carácter de las reformas

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    El enfado de Manuel Pellegrini tras la dura derrota del Betis: “Inventan un penal para estirar más el marcador”
    El Deportivo

    El enfado de Manuel Pellegrini tras la dura derrota del Betis: “Inventan un penal para estirar más el marcador”

    Dolorosa caída para Pellegrini: el líder Barcelona le pasa por arriba al Betis y le corta su racha invicta

    El Mundial 2026 de Norteamérica ya tiene definidos los horarios de los partidos

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur
    Cultura y entretención

    Seis películas chilenas fueron premiadas en mercado de cine Ventana Sur

    Reseña de libros: de Miranda July a Ignacio Aliaga

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania
    Mundo

    Reino Unido constata más de 5.400 ataques aéreos rusos en noviembre en su guerra de “desgaste” contra Ucrania

    “Está asfixiando lentamente a Europa”: Elon Musk llama a la “abolición” de la Unión Europea

    Zelenski se reunirá el lunes con líderes europeos en Londres para hacer un balance de las negociaciones

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
    Paula

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago