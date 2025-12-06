Transeúnte es baleado en el centro de Santiago durante altercado entre dos personas

Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Carabineros investiga un incidente armado registrado la tarde de este sábado en la intersección de Eleuterio Ramírez con San Isidro, en pleno centro de Santiago, que dejó a un transeúnte herido por un disparo.

Según informó el comandante Mauricio Meneses, de la Prefectura Santiago Central, los hechos ocurrieron cerca de las 16.30.

En ese sentido, el funcionario policial señaló que, según la información preliminar, “hubo un altercado entre dos personas que finalizó con un disparo, que le llegó a este transeúnte que iba caminando por el sector, lesionándolo en su muslo izquierdo”.

El herido fue atendido por personal del SAMU y trasladado hasta la ex Posta Central, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

El Ministerio Público instruyó realizar diversas diligencias en el sitio del suceso.

“Hay evidencia balística y se desarrollará el empadronamiento de testigos y la revisión de cámaras del lugar”, añadió el oficial.