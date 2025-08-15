Tras allanamiento en cuatro casas: Seis imputados son detenidos por infracción a Ley de Drogas en Limache

Este jueves se logró la detención de seis imputados por la infracción de la Ley de Drogas y la Ley de Control de Armas en Limache de la región de Valparaíso.

Tras el allanamiento a cuatro domicilios, 70 funcionarios de Carabineros incautaron medio kilo de pasta base de cocaína, de municiones y armas.

El fiscal de Limache, Rodrigo Castillo, comentó que “el día de ayer en horas de la tarde, se llevó a efecto en Limache un operativo policial que consistió en el allanamiento de cuatro domicilios de la comuna como resultado de una investigación conjunta entre el Ministerio Público y la Sección de Investigación Policial (SIP)”.

“Con los antecedentes de la investigación, que se venía desarrollando hace unos meses, se solicitó la orden de entrada y registro a estos domicilios al juez de Garantía de Limache”, explicó.

Agregó que “en este operativo participaron alrededor de 70 funcionarios de Carabineros de distintas unidades policiales y lograron la detención de seis personas por la comisión de delitos de la Ley de Drogas y la Ley de Control de Armas”.

También se “logró la incautación de medio kilo de pasta base de cocaína, la que se encontraba dosificada. Esto específicamente distribuida en más de mil dosis que se encontraban listas para ser comercializadas en la comuna ”.

Y ase logró “la incautación de municiones y armas, donde se encontraba una escopeta de fabricación artesanal”.

“Como consecuencia de esto, cinco de los seis detenidos pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Limache y fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas, tráficos de drogas en pequeñas cantidades y por tenencia ilegal de armas de fuego y de municiones”, detalló el fiscal.

Así, “tres imputados quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva y a los dos restantes se les impuso un arresto domiciliario total. Se fijó un plazo de 90 días”.