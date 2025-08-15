Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación.

A principios de agosto, Ricoh LATAM inauguró sus nuevas oficinas en Santiago de Chile, como un espacio que promete potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación en el país.

Las nuevas oficinas de la firma con sede en Tokio (Japón) representan una inversión de más de un millón de dólares . Y se suman a las otras cinco estrenadas recientemente por la compañía en Brasil, Costa Rica, México, Argentina y Colombia.

Desde el fabricante líder de servicios digitales integrados y soluciones de impresión anticipan que este espacio permitirá a sus más de 420 colaboradores “vivir de primera mano una experiencia tecnológica excepcional en el lugar de trabajo , con las soluciones y equipos Ricoh”.

El presidente y CEO de Ricoh LATAM, Diego Imperio, dice en conversación con La Tercera: “Para nosotros es una satisfacción enorme seguir invirtiendo en América Latina. Chile es un país clave para el desarrollo de la región en varios sentidos”.

“ En Chile hay muchos elementos positivos para replicar en el resto de la región . Mucho talento, estabilidad económica, crecimiento y servicios de tecnología maduros. Este es un momento especial para nosotros, de satisfacción y alegría. No solamente para Ricoh LATAM, sino que para la compañía a nivel global”, asegura.

Por su parte, el country manager de Ricoh Chile, Patricio Fernández, declaró a través de un comunicado que las nuevas oficinas de la compañía corresponden a “un espacio diseñado para acercarnos aún más a nuestros clientes y sus necesidades”.

“Sabemos que buscan eficiencia operativa, soluciones integrales, cobertura a nivel nacional y regional, así como un portafolio sólido con respaldo en servicio. Por eso, los estaremos invitando a conocer este espacio, donde podrán experimentar en vivo cómo el ecosistema tecnológico de Ricoh y sus aliados se adapta de forma personalizada a los requerimientos de cada organización”.

En palabras de Imperio, “este espacio va más allá de ser una simple oficina: es una muestra concreta de cómo nuestras soluciones pueden transformar la forma en que trabajamos cada día” .

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile

Las oficinas de Ricoh Chile incluyen servicios de impresión, seguridad electrónica, Device as a Service (DaaS) y comunicaciones gráficas , entre otros, los cuales se complementan con las capacidades adquiridas tras la compra de la empresa Videocorp.

Dicha firma —que cuenta con un showroom en el espacio recientemente inaugurado— ofrece soluciones como drones para seguridad ciudadana, salas de reuniones inteligentes, y pantallas y sistemas de videoconferencia de última generación.

Los servicios de Ricoh Chile también incluyen automatización de procesos, a través de elementos como software de digitalización, gestión documental y desarrollo de programas internos para áreas corporativas como marketing, recursos humanos y finanzas.

Uno de los espacios más atractivos de las nuevas oficinas es la llamada Sala Ichimura, la cual lleva ese nombre en honor al fundador de Ricoh, el empresario japonés Kiyoshi Ichimura.

El lugar cuenta con tecnología integrada que fue implementada por Videcorp. Y, entre las múltiples comodidades que posee, se encuentra una pantalla LED de 136 pulgadas con la capacidad de transmitir videoconferencias y dos cámaras que utilizan inteligencia artificial (IA) para su procesamiento interno , según detallan desde la compañía.

Los micrófonos que figuran en la sala pueden configurarse para que solo consideren las voces de las personas que están sentadas alrededor de la mesa .

Asimismo, permiten escoger una altura determinada para que empiecen a captarse los sonidos.Esto contribuye a que, por ejemplo, se eviten ruidos molestos como el tecleo de un computador o el choque de una cuchara con una taza durante las transmisiones.

Según los datos entregados por Ricoh Chile, sus nuevas oficinas cuentan con más de 1.500 metros cuadrados .

Este amplio espacio incluye una sala conocida como Ricoh Innovation Lounge (RIL), en la que los clientes y equipos internos pueden reunirse para evaluar propuestas y explorar soluciones de tecnología personalizadas para incrementar la productividad.

Se trata de un lugar diseñado para trabajar en el desarrollo conjunto de ideas e iniciativas, en un ambiente que resalta por su calidez y comodidad .

Ricoh, tanto en Chile como a nivel global, sigue tres principios fundamentales que Kiyoshi Ichimura propuso bajo el concepto del “Espíritu de los tres amores”: “Ama a tu prójimo. Ama a tu país. Ama tu trabajo” .

En este sentido, Imperio comenta a La Tercera: “El propósito corporativo de Ricoh es la realización a través del trabajo. Perseguimos que nuestros colaboradores se realicen trabajando, pero también los colaboradores de nuestros clientes”.

“ Nuestro concepto es que uno puede realmente perseguir sus sueños y sentirse feliz a través del trabajo. Por eso creemos que los ambientes de trabajo son esenciales para que esa realización ocurra y para que las experiencias sean inolvidables. Para esto, la tecnología es fundamental”.

Desde Ricoh afirman que la sostenibilidad también es un componente clave en sus operaciones, por lo que han implementado una serie de medidas para reducir la huella ambiental, optimizar recursos y promover prácticas responsables con el medioambiente en toda su cadena de valor.

Junto con ello, ofrecen soluciones diseñadas para ayudar a sus clientes a alcanzar sus propios objetivos en este ámbito, las cuales abarcan desde la impresión eficiente hasta la digitalización, automatización y gestión inteligente de espacios.

Estas iniciativas contribuyeron a que, recientemente, la firma obtuviera la máxima calificación de EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial que se basa en 21 criterios y que cuenta con amplio reconocimiento internacional.