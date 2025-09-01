SUSCRÍBETE
Nacional

Tras amplio despliegue policial: el balance del delegado Durán (RM) tras funeral de alto riesgo de “Baby Bandito”

Kevin Olguín (32), conocido por su participación en el llamado Robo del Siglo, fue abatido a tiros junto a su pareja el pasado sábado en Cerro Navia.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Personal de Carabineros resguardó el traslado de los restos de Kevin Olguín hasta el Cementerio General. Foto: Aton Chile.

Pasadas las 18 horas de este lunes culminó el amplio despliegue policial registrado durante la jornada producto de los funerales de Kevin Olguín (32), apodado “Baby Bandito” y conocido por su participación en el llamado Robo del Siglo, y su pareja Karina Rojas (25).

Cabe recordar que la Delegación Presidencial Metropolitana calificó como “de alto riesgo” ambos funerales, lo que implica que, por motivos de seguridad, las ceremonias debían efectuarse en 24 horas desde la notificación oficial y los cuerpos debían ser trasladados directamente desde el Servicio Médico Legal (SML) a los respectivos cementerios.

Al respecto, el delegado de la RM, Gonzalo Durán, señaló que el operativo comenzó esta mañana en el exterior del SML, con la presencia de personal de Carabineros, quienes acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Cementerio General. También con medidas de resguardo se realizó el funeral de Karina Rojas, efectuado durante la tarde en el cementerio Parque Santiago de la comuna de Huechuraba.

“El funeral de Karina se realizó sin incidentes en el cementerio Parque Santiago”, sostuvo Durán, tras lo cual indicó que “en el caso del funeral de ‘Baby Bandito’ se dispuso traslado directo, hubo acompañamiento policial, hubo control de identidad y vehicular en las inmediaciones del cementerio y no se registraron incidentes ni hubo fuegos artificiales u otros”.

En este marco, valoró la implementación de la norma que permite establecer medidas especiales para este tipo de casos.

“Esto demuestra que la ley de funerales de riesgo es efectiva, acota las condiciones del funeral, garantiza condiciones de seguridad, minimiza los factores de riesgo en las inmediaciones, por lo tanto vamos a persistir en este esfuerzo de declarar de riesgo todo funeral que así lo amerite a objeto de garantizar la seguridad de la población”, relevó la autoridad metropolitana.

Robo del Siglo y homicidio

Hace 11 años, Kevin Olguín junto a una banda criminal ejecutó el denominado Robo del Siglo: un atraco de $6 mil millones, el 12 de agosto 2014, en el aeropuerto de Santiago.

El sujeto fue apodado Baby Bandito tras escapar a Italia cuando era buscado por su participación en el recordado ilícito.

Olguín y su pareja Karina Rojas fueron acribillados el sábado 30 de agosto en Cerro Navia, cuando un grupo de desconocidos abrió fuego contra el vehículo en el que se desplazaban.

"Baby Bandito" y su polola, Karina Rojas.
El auto donde murieron acribillados "Baby Bandito" y su pareja.
