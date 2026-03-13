SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras anuncio de Kast: reos condenados por violación a los DD.HH. alistan solicitudes de indulto presidencial

    Entre los solicitantes que ya tienen sus escritos prácticamente listos están Gerson Nilo Saavedra Reinike y Jaime Alberto Müller Avilés.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    José Carvajal Vega
    ANDRES PINA/ATON CHILE

    No sólo reacciones en el mundo político ha generado el anuncio del Presidente José Antonio Kast, quien afirmó en entrevista con T13, que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

    Si bien el Mandatario especificó que este beneficio presidencial se analizaría en casos relacionados a agentes del Estado por su actuar durante el estallido social, igualmente su anuncio generó repercusiones en los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

    En particular, porque según fuentes de La Tercera, varios exagentes ya preparan solicitudes de indulto presidencial, que corresponde a la primera etapa para acceder a dicho beneficio, que es una facultad exclusiva del Mandatario.

    En específico, según pudo conocer este medio, al menos dos condenados ya cuentan con sus escritos listos. Se trata del sargento primero de Carabineros, Gerson Nilo Saavedra Reinike (75), quien fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de homicidio. Saavedra, quien está cumpliendo su condena en la Cárcel de Concepción, solicitará el indulto basado en razones humanitarias, apuntando a su estado de salud.

    Mismo requerimiento bajo el cual pedirá el indulto presidencial, el sargento (r) del Ejército, Jaime Alberto Müller Avilés (76), quien está condenado por encubrir el homicidio de 11 personas. Según la solicitud de Müller, al interior de la Cárcel de Concepción ha sufrido de dos infartos, dos accidentes cerebrovasculares, padece de artrosis, diabetes e hipertensión, entre otras patologías.

    Pero estos dos casos no serían los únicos, ya que otros condenados por violación a los DD.HH. se sumarían. La abogada Carla Fernández afirma que “hay muchos ancianos con enfermedades terminales y no cuentan con atención médica en el penal o simplemente gendarmería no los trasladan a sus controles y tratamientos ya que según ellos tienen problemas de ‘logística’”.

    A pesar de esto, exagentes como Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán, según fuentes de La Tercera, no estarían dispuestos a realizar este requerimiento “por honor militar”.

    Más sobre:IndultosJosé Antonio KastPunta Peuco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno

    Muere Claudio Spiniak, empresario condenado por delitos sexuales contra menores en caso que remeció al país

    Comisionado para Macrozona Norte adelanta que la próxima semana comenzará la ejecución de las barreras físicas en la frontera

    Fiscalía reactiva causa por delitos de lesa humanidad en el estallido y toma declaración a general Araya y exministro Chadwick

    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

    Lo más leído

    1.
    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: más de 130 personas respondieron a su situación migratoria

    Nueva fiscalización masiva de extranjeros en Plaza de Armas: más de 130 personas respondieron a su situación migratoria

    2.
    Conductor que dejó caer cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal fue formalizado como encubridor de homicidio

    Conductor que dejó caer cadáver frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal fue formalizado como encubridor de homicidio

    3.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    4.
    Arzola protagoniza primer desencuentro con Cataldo por subvenciones escolares

    Arzola protagoniza primer desencuentro con Cataldo por subvenciones escolares

    5.
    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Premios Oscar 2026: ¿A qué hora y dónde ver la ceremonia en vivo?

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Lollapalooza Chile 2026: revisa a qué hora es la apertura de puertas, accesos, objetos prohibidos y más

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno
    Chile

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno

    Muere Claudio Spiniak, empresario condenado por delitos sexuales contra menores en caso que remeció al país

    Comisionado para Macrozona Norte adelanta que la próxima semana comenzará la ejecución de las barreras físicas en la frontera

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país
    Negocios

    Quiroz encabeza primera reunión con equipo que analiza efecto del alza del petróleo en el país

    Gobierno notifica a Osvaldo Macías que no sigue en la Superintendencia de Pensiones: Joaquín Cortez asumirá en su reemplazo

    Fitch advierte que déficit presupuestario y alza del petróleo desafían el plan de consolidación fiscal de Kast

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”
    Tendencias

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Cómo el segundo embarazo cambia de forma única a una mujer, según un estudio

    Qué se sabe del avión de la Fuerza Aérea de EE.UU. que se estrelló en Irak y dejó 6 fallecidos

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra queda colgando
    El Deportivo

    Deportes Concepción no despega: el colista pierde con Audax Italiano y Patricio Almendra queda colgando

    Daniel Garnero deberá reordenar la defensa: Tomás Asta-Buruaga sufre grave lesión en la UC

    Crece la polémica por la Finalissima: Chiqui Tapia reacciona y busca mover la sede a Argentina

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)
    Cultura y entretención

    What’s up, Doechii: el triunfo del rap en Lollapalooza 2026 (con diez minutos menos)

    31 Minutos colapsa el Kidzapalooza en un emotivo show (con broma a Kast incluida)

    Tom Morello visita las tumbas de Víctor Jara y Salvador Allende

    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”
    Mundo

    Canciller boliviano ante medidas de Kast en la frontera norte: “No interrumpen el diálogo”

    EE.UU. aumenta despliegue en Medio Oriente con envío de 2.500 marines y un buque de asalto anfibio

    Brasil prohíbe entrar al asesor de Trump que pretendía ver a Bolsonaro por las restricciones de visado de EE.UU.

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”
    Paula

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”