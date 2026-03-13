Tras anuncio de Kast: reos condenados por violación a los DD.HH. alistan solicitudes de indulto presidencial

No sólo reacciones en el mundo político ha generado el anuncio del Presidente José Antonio Kast, quien afirmó en entrevista con T13, que “la facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar”.

Si bien el Mandatario especificó que este beneficio presidencial se analizaría en casos relacionados a agentes del Estado por su actuar durante el estallido social, igualmente su anuncio generó repercusiones en los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

En particular, porque según fuentes de La Tercera, varios exagentes ya preparan solicitudes de indulto presidencial, que corresponde a la primera etapa para acceder a dicho beneficio, que es una facultad exclusiva del Mandatario.

En específico, según pudo conocer este medio, al menos dos condenados ya cuentan con sus escritos listos. Se trata del sargento primero de Carabineros, Gerson Nilo Saavedra Reinike (75), quien fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de homicidio. Saavedra, quien está cumpliendo su condena en la Cárcel de Concepción, solicitará el indulto basado en razones humanitarias, apuntando a su estado de salud.

Mismo requerimiento bajo el cual pedirá el indulto presidencial, el sargento (r) del Ejército, Jaime Alberto Müller Avilés (76), quien está condenado por encubrir el homicidio de 11 personas. Según la solicitud de Müller, al interior de la Cárcel de Concepción ha sufrido de dos infartos, dos accidentes cerebrovasculares, padece de artrosis, diabetes e hipertensión, entre otras patologías.

Pero estos dos casos no serían los únicos, ya que otros condenados por violación a los DD.HH. se sumarían. La abogada Carla Fernández afirma que “hay muchos ancianos con enfermedades terminales y no cuentan con atención médica en el penal o simplemente gendarmería no los trasladan a sus controles y tratamientos ya que según ellos tienen problemas de ‘logística’”.

A pesar de esto, exagentes como Miguel Krassnoff y Álvaro Corbalán, según fuentes de La Tercera, no estarían dispuestos a realizar este requerimiento “por honor militar”.