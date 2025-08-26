Tras emboscada en La Araucanía: fiscal Garrido apunta a un nuevo modus operandi de grupos violentos en la región

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió a las investigaciones que se están llevando adelante para esclarecer el ataque armado que sufrieron la noche del sábado 23 de agosto dos trabajadores de la empresa CMPC en la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía.

Esa jornada, en el sector de Selva Oscura, un grupo armado concretó una emboscada que afectó al guardia de seguridad del lugar, Manuel León Urra y a su compañero de labores, César Osorio Inostroza, en una faena forestal de la empresa CMPC, en la intersección de las rutas CH-181 y R-283. Los atacantes dispararon y dieron muerte a León e hirieron de gravedad a su compañero.

Al respecto, en diálogo con Radio Agricultura, el persecutor calificó la situación como el hecho “más grave que hemos tenido en los últimos dos años en La Araucanía”.

Garrido señaló que el ataque se desarrolló en un “contexto de una disminución generalizada de acciones violentas que realizan las organizaciones criminales en La Araucanía”.

En ese sentido, destacó que se ha observado un nuevo modus operandi de grupos violentos. “Sin perjuicio de esa disminución general, hemos detectado que hay una modificación del modus operandi de actuación, que los remanentes de estas organizaciones criminales dirigen su acción directamente a atacar a las personas “.

“Han abordado de manera mucho más decidida su esencia, que es la de comisión de delitos contra la propiedad, delitos de robo específicamente, también algunos vinculados con el tráfico de drogas, y esto es una expresión de ello, del hecho de que la acción criminal se dirige ahora directamente contra las personas”, sostuvo.

Respecto a la modificación del actuar de estas agrupaciones, señaló que se considera “como una demostración de fuerza muchas veces, con el propósito de hacerse de los bienes que portan estas personas, pero también para poder lograr espacios de control territorial ”.

“Esta forma de actuación, de amedrentamiento, incluso de ataque a trabajadores forestales ya la hemos visto en otras oportunidades, muchas veces también esta acción, conjunto con generar una demostración de fuerza, está destinada a apropiarse de elementos de seguridad que portan los trabajadores forestales, u otros elementos que utilizan en su trabajo, tales como drones, chalecos antibalas o los vehículos”, indicó.