Nacional

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

En sus redes sociales, el mandatario apuntó contra la organización del encuentro entre Independiente y la U por Copa Sudamericana. Agregó que la embajada y el consulado chileno, junto a la Cancillería y el Ministerio del Interior, trabajan para asegurar que los heridos reciban atención médica y que a los detenidos se les respeten sus garantías.

Cristóbal Palacios 
Cristóbal Palacios
La prensa argentina estaba horrorizada por los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente. Foto: Fotobaires/Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

El Presidente Gabriel Boric se refirió esta noche a los gravísimos incidentes registrados en el estadio Libertadores de América, en el marco de un encuentro entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por Copa Sudamericana, que dejan hasta ahora varias personas heridas y más de 90 detenidos.

Durante el partido, hinchas de ambos clubes protagonizaron fuertes escaramuzas al interior del recinto de Avellaneda, que dejaron varios lesionados. Tras casi 45 minutos de desmanes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tomó la decisión de cancelar el encuentro, por no haber mínimas garantías de seguridad.

Un número indeterminado de ciudadanos chilenos resultó con lesiones, 8 de los cuales fueron trasladados a un hospital cercano.

Ante esto, el mandatario ocupó sus redes sociales para señalar que “lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”.

En su cuenta de X, el jefe de Estado destacó que “ahora nuestra prioridad como gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con embajada, consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”.

Tras esto, manifestó que “nada justifica un linchamiento. Nada”.

Momentos después, el mandatario publicó un tercer mensaje, en el cual destaca que instruyó al embajador en Argentina, José Antonio Viera-Gallo que concurra personalmente a las comisarías donde se encuentran detenidos los fanáticos azules y a los hospitales donde haya chilenos lesionados.

Esto, con el fin de “garantizar la seguridad de nuestros compatriotas”.

Confirman un herido grave

En sus primeras declaraciones tras los incidentes, el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo informó que 9 personas se mantienen internadas en un hospital producto de los desmanes: 8 chilenos y un argentino. Este último herido de gravedad.

Al respecto, manifestó a radio Cooperativa que la información que posee el gobierno fue recabada a través de la cónsul general, Andrea Concha, y del agregado policial de la embajada, el teniente de Carabineros Claudio Donoso, quienes se encuentran en el estadio.

“Los incidentes son graves, hay heridos de ambas partes, algunos con arma blanca”, sostuvo.

En tanto, en relación a los chilenos detenidos, Viera-Gallo, aseveró que “tendrán la asistencia que sea necesaria de parte del consulado. Después, seguramente, saldrán en libertad, eso al margen de que alguno tenga imputación de un delito, más que desórdenes propios de los partidos”.

Tras esto, en declaraciones a 24 Horas, Viera-Gallo informó que personas fueron internadas en un hospital producto de los incidentes, de las cuales 8 corresponden a ciudadanos chilenos. “El argentino es el que se encuentra más grave”, sostuvo la autoridad.

Los incidentes

Momentos después del inicio del segundo tiempo, los incidentes obligaron a suspender el partido. Butacas, elementos sanitarios y bombas de estruendo fueron algunos de los proyectiles lanzados por un grupo de inadaptados de la parcialidad de Universidad de Chile, los que fueron respondidos por los seguidores del cuadro local.

Sin embargo, lo más grave comenzó a ocurrir una vez que casi toda la tribuna Pavoni alta, donde se encontraban los fanáticos azules, fue desalojada. No obstante, transcurridos los minutos, un reducido grupo de chilenos quedó rezagado en la tribuna, cuando de pronto ingresó un centenar de barristas de Independiente a golpear, desnudar y apalear a las personas que permanecían ahí.

Durante el ataque, un hincha azul saltó al vacío ante la arremetida de los transandinos. Otros sobrevivientes salieron desnudos y ensangrentados hacia el exterior, donde también se vivieron diversos incidentes.

Hasta ahora se desconoce la cantidad de heridos y si hay personas fallecidas.

