Tras manifestaciones y pifias en Parada Militar: Vallejo llama a las fuerzas políticas a condenar el hecho y Boric pide que “no le falten el respeto a las instituciones”

En el marco de su primera Parada Militar como jefe de Estado, el Presidente Gabriel Boric vivió un momento incómodo tras recibir pifias e insultos de algunas personas que asistieron a la elipse del Parque O’Higgins para presenciar la ceremonia.

Consultado por estos hechos, el Mandatario le bajó el perfil a las manifestaciones y pifias, pero realizó un llamado a no “faltar el respeto” a las instituciones que participaban en la ceremonia.

“Para mí no ha sido difícil, me parece que las expresiones de opinión son legítimas siempre, yo mismo he sido parte de manifestaciones muchas veces en mi vida, por lo tanto, no tengo problemas con que quienes no están de acuerdo con nosotros expresen su opinión”, matizó Boric en conversación con 24 Horas.

Con todo, al mismo tiempo el Presidente pidió a quienes profirieron insultos y pifias a que “no le falten el respeto a las instituciones de la Patria: al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, y a todos quienes han realizado una impecable Parada Militar, que creo ha estado a la altura de la historia de Chile.

En un tono más duro, la vocera del Ejecutivo, Camila Vallejo, lamentó estas expresiones en el marco de la Parada militar -las que achacó a un “grupo reducido de personas de ultraderecha”- y emplazó a las fuerzas políticas a condenar el hecho.

“Son lamentables estas manifestaciones de un grupo reducido de personas de ultraderecha que se convocaron para generar una protesta contra el Presidente, pero que terminaron faltándole el respeto a todas nuestras instituciones y gritando improperios (...), por lo tanto le faltaron el respeto a la Parada Militar en su conjunto durante toda la ceremonia”, recalcó la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob).

En esa misma línea, llamó a las demás fuerzas políticas a sumarse a las condenas los hechos ocurridos tras la ceremonia. “Nosotros esperamos también las condenas de las fuerzas políticas que son de ese sector, porque así como siempre hacen un llamado a la no violencia, hoy día tuvimos una presencia altamente violenta de estos manifestantes de ultraderecha”, sentenció la secretaria de Estado.

El jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri, mitigó las expresiones y aseguró que son hechos recurrentes en esta ceremonia. “En mi vida me ha tocado ir a unas 20 paradas militares y siempre hay algún tipo de pifia, no se trata del presidente que está de turno, se trata de la coyuntura. Quedarse solo en la pifia me parece desmerecer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Chile está dividido, confrontacional. Tendamos a que la discusión en Chile sea más pacífica”, afirmó el parlamentario gremialista.

Por su parte, el senador socialista y presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, manifestó que “se trataba de un grupo bastante acotado, que se ubicó a primera hora al centro del lugar, con el objeto de tener mayor notoriedad, pero si uno lo comparaba con la cantidad de personas que llegó, que eran muchas, la verdad es que se trataba también de un grupo reducido, bien ruidoso, hay que señalarlo, pero reducido”.