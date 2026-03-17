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    Tras persecución vehicular: Carabineros detiene a tiros a sujetos que balearon a una menor y su abuelo en Pelarco

    Los detenidos será formalizados por homicidio frustrado, homicidio frustrado de carabinero de servicio y porte ilegal de arma de fuego. El caso es investigado por personal de la BH de la PDI y el equipo ECOH de la Fiscalía.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Una persecusión policial terminó esta tarde con un enfrentamiento entre personal de Carabineros y un grupo de delincuentes, los que momentos antes habían baleado a un hombre de 73 años y a su nieta de 17 en la comuna de Pelarco, en la región del Maule.

    Según información preliminar, todo se inició cuando personal uniformado concurrió al Cesfam de la comuna por el ingreso de dos lesionados con arma de fuego, un hombre adulto y su nieta, ambos con impactos balísticos en extremidades inferiores.

    Ahí, la madre de la menor señaló que mientras transitaban por calle San Pedro junto a su familia, fueron interceptados por cerca de siete sujetos, con los que registraban problemas anteriores. En la ocasión, los agresores efectuaron disparos contra el grupo familiar, lesionando a su hija y a su padre.

    Tras el hecho, los involucrados se dieron a la fuga en diversas direcciones, unos a bordo de un vehículo y el resto a pie, quedando las víctimas lesionadas en la vía pública. Ambos heridos, quienes fueron finalmente trasladados al Hospital Regional de Talca, se encuentran fuera de riesgo vital.

    Ante el delito de homicidio frustrado, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía instruyó la concurrencia de la PDI.

    En tanto, carabineros de la Sección Centauro de la Prefectura de Talca, interceptaron el vehículo en las inmediaciones del procedimiento, específicamente las cercanías del retén Pelarco, dando inicio a un seguimiento controlado en dirección a la comuna de San Clemente.

    Carabineros señaló que en el sector de Aurora, efectivos a bordo de vehículo policial que se encontraban en el lugar, hicieron uso de su armamento en dos ocasiones, continuando el trayecto hasta el km 12 de la Ruta CH-115, donde los antisociales descendieron del vehículo y extrajeron armamento para enfrentar a la policía.

    De acuerdo con la información policial, el conductor del automóvil extrajo un arma de fuego, por lo que los uniformados utilizan en una segunda ocasión su arma de servicio, lesionando a uno de los imputados en muslo y rodilla. El lesionado fue llevado al Cesfam San Clemente y luego al Hospital de Talca, donde hasta la noche del lunes se encontraba con riesgo vital. En tanto, el segundo detenido presenta lesiones de carácter leve.

    En el procedimiento, se incautó una pistola que portaba uno de los detenidos, así como una segunda que fue hallada al interior del vehículo, además de marihuana y municiones.

    Más sobre:PolicialMaulePelarcodetenidosbaleoCarabinerosECOHPDI

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