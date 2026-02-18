SUSCRÍBETE
    Nacional

    Tras secuestro de comerciante: alcalde de Independencia advierte que amenazas a locatarios son “recurrentes” en la comuna

    “Nosotros le hemos insistido al gobierno que en los edificios como estos, donde son muchas viviendas, donde viven muchas personas, necesitamos colaboración por parte de ellos para poder, por ejemplo, tener un foco investigativo, un fiscal exclusiva", advirtió.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

    El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind), se refirió al secuestro que tuvo lugar el martes por la noche en la comuna y que tuvo como víctima a un comerciante que ejercía en Recoleta.

    En conversación con el matinal de TVN, Buenos Días a Todos, el jefe comunal relató que en la noche fueron advertidos por vecinos sobre los gritos de auxilio en calle Pablo Urzúa.

    Y es que a esa hora, 23.50 aproximadamente, la víctima, de nacionalidad dominicana, junto a su pareja, de origen boliviano,fueron interceptadas por un vehículo cuando se dirigían a su domicilio.

    Luego, dos sujetos que descendieron del vehículo que les bloqueó el paso intimidaron al comerciante, lo redujeron y lo obligaron a ingresar al móvil. Con posterioridad, huyeron por calle Huánuco hacia el sur. Minutos después, la mujer recibió una foto de su pareja, atada de pies y manos, y un mensaje por WhatsApp en el que le solicitaban $30 millones en efectivo y joyas, que debía entregar a cambio de la liberación en la calle Santo Domingo, en Quinta Normal.

    Foto referencial

    La indagatoria está en manos de Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros (BIPE) de la Policía de Investigaciones. De momento, no se conoce el paradero de la víctima. Sí ha trascendido que antes de su secuestro, recibió amenazas, aunque no se ha especificado el carácter de éstas.

    Hemos tenido complejidades con el edificio, sí, pero complejidades que son de otra índole, fiestas clandestinas, alcohol en la vía pública", reveló Iglesias, aludiendo al inmueble al que se dirigía la víctima, de más de 600 departamentos.

    “Nosotros le hemos insistido al gobierno que en los edificios como estos, donde son muchas viviendas, donde viven muchas personas, necesitamos colaboración por parte de ellos para poder, por ejemplo, tener un foco investigativo, un fiscal exclusivo. No solo en este edificio hemos tenido problemas, también en otro súper conocido, Inglaterra 1144. Estuve con el ministro hace poco en mi oficina, le pedimos el apoyo contra el migratorio, entrar a los edificios, y eso hasta el día no ha pasado", acotó, en referencia al edificio, que tenía casi 30 departamentos ocupados ilegalmente, y que fue allanado por la PDI a mediados de agosto del año pasado.

    “Una información que es importante, esta amenaza no empieza anoche, sino que partió hace una semana atrás (...) Acá en Independencia, en algunos sectores de la comuna tenemos amenazas de extorsión a locatarios, un delito que se ha hecho recurrente en Independencia y, la verdad, que en otros sectores en Santiago. Y ahí uno necesita celeridad, rapidez en la investigación", enfatizó.

