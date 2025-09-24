SUSCRÍBETE
Nacional

Tres sujetos detenidos tras intento de atropello a carabineros en Peñalolén

Personal policial motorizado debió hacer uso de su armamento de servicio luego de que el conductor del vehículo intentara embestirlos y evitar una fiscalización.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Foto: Referencial/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

La tarde de este martes, tres sujetos fueron detenidos por carabineros, luego de que intentaran evadir una fiscalización vehicular en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana, atropellando a personal policial motorizado.

De acuerdo a Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 16.55 horas, cuando se disponían a fiscalizar un vehículo en la intersección calle Antupirén con Camino Al Sol, donde el conductor no hizo caso a las instrucciones policiales e intentó arrollar a los policías.

El mayor Nicolás Sepúlveda, de la 43° Comisaría Peñalolén, afirmó que “a través de una fiscalización que realiza personal motorizado, quienes logran interceptar este vehículo luego de que el conductor no se detuviera y trata de atropellar a los carabineros”.

Por lo anterior, es que el personal policial debió hacer uso de sus armas de fuego, deteniendo a los tres ocupantes del vehículo.

“Dos de ellos mantienen lesiones por impactos balísticos, fueron trasladados hasta un centro asistencial para su atención y posteriormente serán trasladados a la unidad policial para ser puestos a disposición de tribunales”, agregó el mayor Sepúlveda.

Uno de los detenidos contaba con una orden de detención vigente por robo con intimidación.

Por este hecho no resultaron peatones, otros conductores ni policías heridos.

La investigación quedará a cargo del Labocar con el OS-9 de Carabineros.

