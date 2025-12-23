Tribunal condena a exalcalde de Rancagua Juan Ramón Godoy por cohecho y lavado

Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua emitió un veredicto condenatorio en el juicio en contra del exalcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, acusado por el Ministerio Público como autor de cohecho agravado, delitos tributarios, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y lavado de activos, en hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2023, en la capital de O’Higgins.

El veredicto se dio a conocer este martes al mediodía y la sentencia se comunicará en audiencia fijada para el 9 de enero.

Detalle de condenas

Respecto al primer hecho acusado, Godoy fue condenado como autor del delito continuado y consumado de cohecho, además de fraude al fisco. Javier Cornejo Díaz de Medina, en tanto, fue condenado como autor del delito de soborno y absuelto respecto del delito de fraude al fisco. Cornejo también fue condenado como autor del delito consumado de uso de instrumento privado falso. Ambos fueron absueltos de la participación que se les atribuía en calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos.

También, en otro hecho, se condenó a Juan Ramón Godoy Muñoz como autor del delito de cohecho.

Respecto al capítulo 3 de la acusación, se le condenó como autor del delito de cohecho, consumado y continuado y se le absolvió del delito atribuido en relación al fraude al fisco en este acápite.

En el capítulo 4, se le condenó como autor del delito de cohecho, continuado y reiterado, siendo absuelto del delito atribuido en relación a la figura de fraude al fisco.

En relación al capítulo 5, se le condenó como autor del delito de lavado de activos. Cornejo fue absuelto.

Y ambos fueron absueltos en lo relativo al delito de lavado de activos o blanqueo de capitales bajo calificación exclusiva invocada por la querella particular de asociación u organización ilícita para el lavado de activos.

Respecto del capítulo 6, ambos fueron absueltos de delitos tributarios, por los cuales se le persiguió por parte del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente, en cuanto a la demanda civil de indemnización de perjuicio deducida en contra de los acusados, se resolvió acogerla conforme se fundamentó en el monto que se comunicará en su oportunidad.

Según el ente persecutor, Godoy habría favorecido a cambio de dinero a empresarios cercanos que operaron como “proveedores VIP”, a través de tratos directos sin justificación, desestimando el cobro de multas y emitiendo pagos por obras no realizadas, generando ingresos irregulares con un perjuicio fiscal estimado en unos $2.300 millones.

Godoy, exmilitante del Partido Socialista, fue intendente de O’Higgins en el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y alcalde entre 2021 y 2024.

En abril de 2024 fue formalizado y quedó en prisión preventiva.

La comunicación del veredicto la presenció en modalidad telemática desde la cárcel rancagüina en que está recluido hace 20 meses, tiempo que se abonará a su pena.