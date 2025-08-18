Tribunal decreta prisión preventiva para “Gordo Alex” por secuestro con homicidio de Ronald Ojeda

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Alex”, por su vinculación con el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano refugiado Ronald Ojeda.

El fiscal regional ECOH, Héctor Barros, y el fiscal Alex Cortez están a cargo de la investigación. Además, del vinculo con el delito en contra del teniente (r) Ojeda, Henríquez es acusado de asociación criminal, como uno de los líderes de los Piratas de Aragua.

La causa global tiene 26 privados de libertad y el crimen de Ronald Ojeda 12. El sujeto, venezolano situación irregular, fue detenido la semana pasada en un operativo de Carabineros en un edificio en Estación Central.

Henríquez es además considerado el autor intelectual de varios secuestros en la Región Metropolitana, entre ellos el de Ronald Ojeda.