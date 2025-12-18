SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tribunal desestima prisión preventiva para trabajadores formalizados por incendio forestal en Chillán Viejo

    La Fiscalía de Ñuble sostiene que los imputados utilizaron herramientas eléctricas en metal que crearon chispas que llegaron a pastizales, iniciándose el fuego.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    El fiscal (s) Richard Urra formalizó investigación por el delito de incendio de la Ley de Bosques, contra Guillermo Castro Hernández, José Cuervo Fuentes y José Arellano Bustos, detenidos por el incendio forestal que se inició la tarde de este miércoles en el sector El Quillay, en Chillán Viejo.

    El Ministerio Público expuso que la emergencia, que movilizó a Bomberos y Conaf, se originó en un taller mecánico, donde los imputados utilizaron herramientas eléctricas, las que por su uso en metal crearon chispas, fuente de calor que alcanzó a pastizales, iniciándose el fuego.

    Urra planteó que los imputados actuaron de forma imprudente, no solo por realizar los trabajos sobre una superficie combustible, sino también por no considerar el fuerte viento que se registraba en la zona.

    El fiscal (s) solicitó ante el tribunal la prisión preventiva de los tres detenidos, la que no fue acogida por el magistrado, que impuso a los imputados la medida cautelar de prohibición de salir del país.

    El Juzgado de Garantía de Chillán decretó cuatro meses de plazo para la investigación que realiza el Ministerio Público con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

    El incendio se desarrolla con cercanía a sectores poblados y ha afectado una superficie cercana a las 100 hectáreas. La comuna se mantiene en alerta roja y se mantiene la Ruta 5 Sur cortada en el tramo puente Nebuco.

    Más sobre:Incendio forestalChillán ViejoFiscalía Ñuble

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    “Tiene el deber ético de abordar esta situación”: organizaciones solicitan a Boric proceso urgente de regularización migratoria

    Lo más leído

    1.
    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    Minsal confirma la detección de primeros casos de “supergripe” H3N2 subclado K en Chile

    2.
    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    3.
    Querellante pide reabrir investigación por muerte de abogada en motel de Quintero tras aparición de nuevos antecedentes

    Querellante pide reabrir investigación por muerte de abogada en motel de Quintero tras aparición de nuevos antecedentes

    4.
    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    5.
    De Baquedano a Estadio Nacional: entra en operación comisaría de Carabineros al interior de estación de Metro

    De Baquedano a Estadio Nacional: entra en operación comisaría de Carabineros al interior de estación de Metro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco
    Chile

    Carabineros y Aduanas incautan cerca de 5 mil artículos por infracción a la ley propiedad intelectual en Temuco

    ¿Cuándo es el regreso a clases? Revisa el calendario escolar 2026 por región

    Tribunal desestima prisión preventiva para trabajadores formalizados por incendio forestal en Chillán Viejo

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre
    Negocios

    Rosanna Costa destaca el giro favorable de la inflación en el Ipom de diciembre y analiza el precio del cobre

    Wall Street rebota impulsado por menor inflación en EEUU y en Chile la bolsa sube luego de tres bajas consecutivas

    Tribunal Constitucional paraliza quiebra de sociedad dueña de histórico Club de la Unión

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio
    Tendencias

    Los osos polares están evolucionando para sobrevivir en un mundo más caluroso, según un reciente estudio

    Guía de compras de tecnología para Navidad de WOM

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España
    El Deportivo

    Será antes del Mundial: confirman la fecha para la Finalissima entre Argentina y España

    En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini visita al Murcia por un pasaje a los octavos de final de la Copa del Rey

    Aníbal Mosa fija la prioridad de Colo Colo para reforzarle el plantel a Fernando Ortiz

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones
    Finde

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile
    Cultura y entretención

    Por la Cruz y la Bandera: la osada performance de Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira que sacudió a Chile

    Muere Vicente Ruiz, ícono de la contracultura en los años 80 y destacado artista multidisciplinario

    Los problemas de salud de Keith Richards que golpearon la gira 2026 de The Rolling Stones

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero
    Mundo

    Von der Leyen comunica que la firma del acuerdo de la UE con Mercosur se pospone para enero

    Oscar Stenström, exembajador sueco: “Los ucranianos están pagando el último costo con una guerra terrible”

    Venezuela: Rusia ve una situación “potencialmente muy peligrosa” y espera que Trump no cometa un “error fatal”

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar