Tribunal desestima prisión preventiva para trabajadores formalizados por incendio forestal en Chillán Viejo

El fiscal (s) Richard Urra formalizó investigación por el delito de incendio de la Ley de Bosques, contra Guillermo Castro Hernández, José Cuervo Fuentes y José Arellano Bustos, detenidos por el incendio forestal que se inició la tarde de este miércoles en el sector El Quillay, en Chillán Viejo.

El Ministerio Público expuso que la emergencia, que movilizó a Bomberos y Conaf, se originó en un taller mecánico, donde los imputados utilizaron herramientas eléctricas, las que por su uso en metal crearon chispas, fuente de calor que alcanzó a pastizales, iniciándose el fuego.

Urra planteó que los imputados actuaron de forma imprudente, no solo por realizar los trabajos sobre una superficie combustible, sino también por no considerar el fuerte viento que se registraba en la zona.

El fiscal (s) solicitó ante el tribunal la prisión preventiva de los tres detenidos, la que no fue acogida por el magistrado, que impuso a los imputados la medida cautelar de prohibición de salir del país.

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó cuatro meses de plazo para la investigación que realiza el Ministerio Público con el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

El incendio se desarrolla con cercanía a sectores poblados y ha afectado una superficie cercana a las 100 hectáreas. La comuna se mantiene en alerta roja y se mantiene la Ruta 5 Sur cortada en el tramo puente Nebuco.