    Nacional

    Tribunal fija formalización de exgerente de la Corporación Municipal de Viña del Mar por malversación de caudales públicos

    Claudio Boisier formaba parte del municipio mientras estaba bajo la administración de Virginia Reginato.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Claudio Boiser y Virginia Reginato. Foto: Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    El Juzgado de Garantía de Viña del Mar fijó la formalización contra Claudio Boisier, exgerente de la Corporación Municipal y exadministrador municipal bajo la administración de Virginia Reginato, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público para el 8 de abril de 2026.

    La audiencia será a las 08.50 horas, en las dependencias del tribunal, en la ciudad de Viña del Mar. La causa se origina luego de querella del municipio bajo la administración Macarena Ripamonti, por el delito de malversación de caudales públicos, hechos que habrían ocurrido entre los años 2015 y 2018.

    En detalle y de acuerdo con los antecedentes expuestos, Boisier es investigado en calidad de autor por presuntas rendiciones irregulares de gastos, que habrían incluido compras en joyerías, restaurantes y licorerías, utilizando para ello recursos municipales.

    La investigación sostiene que el perjuicio económico alcanzaría aproximadamente los 17 millones de pesos, monto que, según la acusación, fue reembolsado a la cuenta personal del exfuncionario. El mecanismo investigado consistiría en la presentación periódica de boletas por montos cercanos a los 400 mil pesos.

    Esta no es la única causa que se tramita en contra del exgerente general de la Corporación Municipal, ya que la propia institución presentó en el año 2022 una querella por el presunto delito de fraude al fisco, derivado de la deuda previsional ocasionada durante su administración.

    En dicho período, Boisier suscribió finiquitos que habrían beneficiado a un círculo de directivos del entonces gerente, incluyéndose a sí mismo, obteniendo una indemnización que superaría los 76 millones de pesos, sin ajustarse a los topes legales y pese a su posterior continuidad en el municipio como Administrador Municipal.

    Asimismo, posteriormente rebajó la subvención municipal destinada a la Corporación Municipal, aun teniendo pleno conocimiento de la situación deficitaria de la institución.

