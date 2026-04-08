Un iraní con conocimientos en armas oficiaba de guardia en banda dedicada al contrabando de cigarrillos

Una pareja chilena fue construyendo un millonario patrimonio ilícito en torno al contrabando de cigarrillos ingresados de manera fraudulenta a nuestro país.

Se trató de una investigación liderada por la Fiscalía Centro Norte y la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos por varios delitos de asociación criminal, control de armas, falsificación de instrumento público y lavado de activos que comenzó la semana pasada. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que la banda, hasta ahora integrada por Fernando Alejandro Solorza Mendoza y Pamela Belén Muñoz Silva, contaban con un sujeto iraní, experto en armas, que oficiaba de guardia.

Más de dos mil cajetillas de cigarros, armas y dólares estadounidense fueron decomisadas por la Policía de Investigaciones en un operativo masivo efectuado en Colina.

Los cigarros, de origen paraguayo, eran internados por pasos no habilitados de la zona norte del país. El subprefecto de la PDI Mauricio Fuentes explicó que, al llegar a Santiago, la mercancía era resguardada en grandes camiones en una parcela en Colina. Allí los detectives se toparon con el guardia iraní.

“Utilizan rutas de pasos no habilitados. Generalmente son las mismas rutas que son utilizadas por los narcotraficantes para internar la droga al territorio nacional. Estas cajas, una vez que se encuentran instaladas en el país, se reclutan camiones de alto tonelaje donde los trasladan como una carga lícita hasta la Región Metropolitana”, dijo Fuentes en Mega. Las 2.298 cajas de cigarros equivalen a $3.220 millones, según la policía.

Desde 2021 que Solorza y Muñoz comenzaron a engrosar sus cuentas con las que compraron nueve propiedades, autos de alta gama y motocicletas. Mantenían un centro de eventos en dicha parcela con piscinas, toboganes y discoteca . Desde ese año que comenzaron a aumentar su patrimonio, señaló la fiscal Macarena Cañas, jefa de Flagrancia Centro Norte. La mujer había formado una empresa buscando ocultar la ilegalidad de las acciones de su cónyuge.

La persecutora explicó que Solorza Mendoza hace 10 años se dedicaba a la venta de CDs pirata en las calles de Santiago y hoy su patrimonio, junto a su cónyuge, ronda los $900 millones, según su avalúo fiscal. Como medida cautelar, el Ministerio Público solicitó congelar el patrimonio de los imputados, incluyendo 11 propiedades, 15 productos bancarios y 15 vehículos.

Asimismo, la PDI incautó $55 millones y 5.600 dólares estadounidenses; armas de fuego marca Bersa, Glock, cartuchos calibre 9mm y 5.56, y vehículos. Por su lado, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó la labor de la fiscalía y la policía.

Quién es el iraní

Las cuatro armas, dos Bersa y dos Glock, pertenecían al iraní, identificado como Houssein Sammyr Raha Haasmed. Además, dijo la fiscal, se hallaron armas de guerra.

La fiscal Cañas dijo que sobre el iraní “ se sabe muy poco, como suele pasar con extranjeros que ingresan de manera irregular al país ”. Señaló que el propio sujeto se autodenunció el año pasado en Arica y dio un domicilio para cumplir con la legislación vigente.

Sin embargo, Raha Haasmed no tiene mayor vínculo con Latinoamérica, ni nacimiento ni familia ni huellas. “Se paseó por distintos países de Latinoamérica traspasando de manera irregular varias fronteras”. El sujeto, que habla español, dijo tener “conocimiento en manejo de armas”.

La parcela de Colina contaba con muros de tres metros de altura y un circuito de vigilancia cerrado. El iraní fue hallado en la cabina de uno de los vehículos estacionados en dicho lugar. Los tres detenidos quedaron en prisión preventiva.