Un nuevo apoyo internacional arribó al país para colaborar en la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur. Se trata de un equipo de la Unión Europea, activado a través de su Mecanismo de Protección Civil, que brindará apoyo técnico a Chile mediante el despliegue de un FAST (Forest Fire Assistance Team), con el objetivo de reforzar las capacidades de respuesta en terreno.

El equipo está integrado por ocho profesionales expertos en la gestión de incendios forestales complejos, con amplia experiencia en coordinación operativa, análisis técnico y planificación estratégica en escenarios de alta severidad, quienes trabajarán directamente junto a los organismos nacionales a cargo de la emergencia.

Frente a este respaldo internacional, el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Rodrigo Illesca, agradeció la colaboración y destacó el valor del trabajo conjunto entre países ante los efectos del cambio climático. “Queremos agradecer sinceramente a la Unión Europea por este importante apoyo a Chile en momentos difíciles que afectan a la zona centro-sur del país. El despliegue del equipo FAST demuestra que la cooperación internacional es fundamental para enfrentar los desafíos del cambio climático y los incendios extremos y de alta complejidad”, señaló.

Unión Europea despliega equipo especializado para apoyar combate de incendios forestales en Chile

El equipo FAST permanecerá en Chile por un período de 10 días, durante los cuales trabajará de manera coordinada con los equipos técnicos de Conaf, contribuyendo al fortalecimiento de la planificación, la coordinación interinstitucional y el análisis estratégico de la respuesta frente a la emergencia.

Desde el Ejecutivo destacaron que este apoyo se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional que se activan ante emergencias de gran magnitud, y refleja la solidaridad y colaboración de la Unión Europea con Chile frente al aumento de incendios forestales extremos.

Amplia respuesta internacional

La cooperación internacional frente a la emergencia ha sido amplia y diversa, reflejando la gravedad de la situación que enfrenta el país. México envió un contingente de 145 brigadistas especializados, quienes ya se encuentran apoyando las labores de combate activo en las regiones de Biobío y La Araucanía.

En tanto, Estados Unidos confirmó el envío de equipamiento especializado y apoyo logístico destinado a fortalecer las capacidades de respuesta de bomberos y equipos técnicos nacionales. A ello se suma la solidaridad expresada por Argentina, Uruguay, Colombia y Paraguay, países que han ofrecido apoyo técnico y recursos para complementar los esfuerzos de control de los focos de incendio.

El despliegue del equipo FAST de la Unión Europea se suma a colaboraciones previas entre Chile y países europeos en crisis anteriores, que incluyeron el envío de brigadas, expertos y recursos especializados desde naciones como Francia, Portugal y España.

Cooperación recíproca

Desde las autoridades también recordaron que la solidaridad internacional no ha sido unidireccional. En los últimos años, Chile ha brindado apoyo técnico y humano a otros países frente a emergencias por incendios forestales y desastres naturales, participando en misiones de cooperación y compartiendo su experiencia en manejo del fuego con naciones que han enfrentado crisis similares.

La cooperación recibida —en forma de brigadistas, apoyo técnico, equipamiento y análisis estratégico— se desarrolla en paralelo con los esfuerzos internos del país, que incluyen la movilización de recursos nacionales, el despliegue de brigadas y la coordinación con autoridades regionales para proteger vidas, bienes y ecosistemas.

De acuerdo con el último balance, más de 75 incendios forestales permanecen activos en el país, los que han consumido más de 45 mil hectáreas, provocado la muerte de al menos 21 personas y forzado la evacuación de más de 50.600 residentes, principalmente en las regiones de Ñuble y Biobío.