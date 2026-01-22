145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

Durante la mañana del jueves, 145 brigadistas y más de 360 kilos de carga de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México aterrizaron en Concepción para combatir los incendios forestales que aún mantienen la alerta roja en las regiones de Ñuble y Biobío.

El gobierno señaló que el operativo es resultado de la coordinación entre Cancillería de Chile, el Ministerio de Defensa, Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Fuerza Aérea de Chile.

¡Llegó la ayuda desde México! 🇨🇱🇲🇽



Gracias a la coordinación entre Cancillería, el Ministerio de Defensa, Conaf y la Fuerza Aérea de Chile, esta mañana aterrizaron en Concepción 145 brigadistas y más de 360 kilos de carga para el combate de incendios desde Guadalajara.



El… pic.twitter.com/tOG8GCOxDT — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 22, 2026

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, designada como enlace presidencial en la Región del Biobío, afirmó que “el mandato inicial son 20 días en los que ellos van a estar distribuidos entre la región de Biobío y Ñuble, y probablemente también van a distribuir recursos a la Araucanía. Eso lo define CONAF".

Asimismo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, valoró la llegada de los brigadistas través de su Instagram y agradeció a su par mexicana, Claudia Sheinbaum, quien había prometido el envío de apoyo a Chile durante un punto de prensa el pasado lunes.

“Vamos a enviar apoyo a Chile por los incendios que están sufriendo. Una situación difícil, aunque quede lejos; de todas maneras, va a haber apoyo”, acotó la Jefa de Estado de México en aquella instancia.