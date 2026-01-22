SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Aumentan a 878 la cifra de viviendas destruidas por incendios forestales y se mantienen 18 siniestros en combate

    Asimismo, el Presidente Gabriel Boric publicó que las primeras viviendas de emergencia ya llegaron a las zonas afectadas.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza
    Incendios forestales. Foto: Aton Chile

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó el balance de los incendios forestales que se encuentran en combate en el país, señalando que se mantiene la alerta roja en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía.

    Según la entidad, la cantidad de viviendas destruidas aumentó a 878. En detalle, son 242 en Ñuble, 633 en Biobío y tres en La Araucanía. Además, existen 15 inmuebles con un daño menor.

    Asimismo, indicaron que los damnificados son 20.432, mientras que los albergados llegan a 625. La cifra de fallecidos se mantiene en 21, tal y como informaron las autoridades en el balance anterior.

    Respecto a las alertas SAE emitidas, hasta el momento son 211 en la zona afectada, siendo el 18 de enero, con 87, el día que se mandaron más mensajes de evacuación.

    Por su parte, el Presidente Gabriel Boric indicó en su cuenta de X que comenzaron a llegar las viviendas de emergencia a las zonas afectadas.

    Reporte de Conaf

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) indicó que son 18 incendios forestales en combate.

    Región de La Araucanía (Toda la región se encuentra con alerta roja regional)

    • Incendio Lingue Bajo, comuna de Lumaco. Superficie preliminar: 462,6 hectáreas.
    • Incendio Santa Cruz, comuna de Collipulli. Superficie preliminar: 657 hectáreas (Incendio se encuentra sin alerta roja comunal)
    • Incendio Alboyanco, comuna de Angol. Superficie preliminar: 1.945 hectáreas.

    Región del Biobío (Toda la región se encuentra con alerta roja regional)

    • Incendio Trinitarias, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 15.438 hectáreas.
    • Incendio Rancho Chico, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 7.185 hectáreas.
    • Incendio Rucahue Sur, comuna de Laja. Superficie preliminar: 4.123 hectáreas.

    Región de Ñuble (Toda la región se encuentra con alerta roja regional)

    • Incendio forestal Rahuil Bajo, comuna de Ranquil. Superficie preliminar: 500 hectáreas.
    • Incendio forestal Monte Negro, comuna de Quillón. Superficie preliminar: 1.500 hectáreas.
    • Incendio forestal Perales Biobío, comuna de Ránquil. Superficie preliminar: 5.100 hectáreas.
    • Incendio forestal Reserva Ñuble, comuna de Pinto. Superficie preliminar: 36,2 hectáreas.

    Regiones de Ñuble y Biobío

    • Incendio forestal San Lorenzo, comunas de Quillón y Florida. Superficie preliminar: 4.214 hectáreas.
