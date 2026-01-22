Aumentan a 878 la cifra de viviendas destruidas por incendios forestales y se mantienen 18 siniestros en combate

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) entregó el balance de los incendios forestales que se encuentran en combate en el país, señalando que se mantiene la alerta roja en las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía.

Según la entidad, la cantidad de viviendas destruidas aumentó a 878. En detalle, son 242 en Ñuble, 633 en Biobío y tres en La Araucanía. Además, existen 15 inmuebles con un daño menor.

Asimismo, indicaron que los damnificados son 20.432, mientras que los albergados llegan a 625. La cifra de fallecidos se mantiene en 21, tal y como informaron las autoridades en el balance anterior.

Respecto a las alertas SAE emitidas, hasta el momento son 211 en la zona afectada, siendo el 18 de enero, con 87, el día que se mandaron más mensajes de evacuación.

Por su parte, el Presidente Gabriel Boric indicó en su cuenta de X que comenzaron a llegar las viviendas de emergencia a las zonas afectadas.

Instalación de viviendas en sectores afectados por el incendio en Concepción. pic.twitter.com/icLvRbvLFX — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 22, 2026

Reporte de Conaf

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) indicó que son 18 incendios forestales en combate.

Región de La Araucanía (Toda la región se encuentra con alerta roja regional)

Incendio Lingue Bajo, comuna de Lumaco. Superficie preliminar: 462,6 hectáreas.

Incendio Santa Cruz, comuna de Collipulli. Superficie preliminar: 657 hectáreas (Incendio se encuentra sin alerta roja comunal)

Incendio Alboyanco, comuna de Angol. Superficie preliminar: 1.945 hectáreas.

Región del Biobío (Toda la región se encuentra con alerta roja regional)

Incendio Trinitarias, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 15.438 hectáreas.

Incendio Rancho Chico, comuna de Concepción. Superficie preliminar: 7.185 hectáreas.

Incendio Rucahue Sur, comuna de Laja. Superficie preliminar: 4.123 hectáreas.

Región de Ñuble (Toda la región se encuentra con alerta roja regional)

Incendio forestal Rahuil Bajo, comuna de Ranquil. Superficie preliminar: 500 hectáreas.

Incendio forestal Monte Negro, comuna de Quillón. Superficie preliminar: 1.500 hectáreas.

Incendio forestal Perales Biobío, comuna de Ránquil. Superficie preliminar: 5.100 hectáreas.

Incendio forestal Reserva Ñuble, comuna de Pinto. Superficie preliminar: 36,2 hectáreas.

Regiones de Ñuble y Biobío