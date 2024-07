Valencia dice que con una “legislación más apropiada” el triple crimen de carabineros habría calificado como “delito terrorista”

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió la mañana de este miércoles al proceso judicial en contra de los tres imputados por el triple crimen de carabineros ocurrido el 27 de abril pasado en la comuna de Cañete, Región del Biobío.

Las declaraciones del jefe del Ministerio Público se dan luego que la tarde de ayer martes se inició la audiencia de formalización de cargos en contra de Felipe Antihuen Santi, Jefferson Antihuen Santi y Nicolás Rivas Paillao.

Los sujetos fueron detenidos el lunes -un cuarto permanece prófugo- mediante un megaoperativo que se activó a eso de las 5:00 AM de esa jornada. Los cuatro individuos son sindicados como partícipes del asesinato a sangre fría de los sargentos Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal .

En diálogo con Radio Universo, Valencia dijo en esta jornada: “De momento no hay antecedentes para calificarlo como delito terrorista, porque la regulación chilena es bastante estricta para considerarlo como tal. Pero, probablemente con una legislación más apropiada, más ajustada, a lo que internacionalmente se entiende como delito terrorista, esto debería haber sido calificado como delito terrorista”.

En ese sentido, apuntó que “este tipo de situaciones deberían cuadrarse dentro de una ley antiterrorista”, a la vez que criticó que existe “una debilidad de nuestra legislación”.

Los sargentos Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron asesinados en abril

Sobre los tres imputados, planteó que “sí tienen algún tipo de vínculo con organizaciones que tienen una plataforma, o un ideario, o un discurso autonomista, o que reivindica los derechos del pueblo Mapuche en ese territorio, pero en los hechos son más bien delincuentes comunes que tienen ese discurso como un pretexto para delinquir”.

“Parece que no tienen la sofisticación propia del crimen organizado. Podría ser una asociación criminal, jurídicamente, pero desde el punto de vista más amplio, no, porque el crimen organizado requiere cuatro o más personas, requiere actividad transregional, requiere que se dediquen activamente a distintas categorías de delitos”, explicó.

Y luego agregó: “Pero eso no significa que no haya habido una logística, una preparación de la comisión de estos delitos, de que no se dediquen con cierta frecuencia también a esta actividad”.

Con todo, planteó que a pesar de la preparación que tuvo el ataque ocurrido en Cañete en contra del personal policial, los antecedentes apuntan a que el actuar de los tres imputados “se parece más a una banda de delincuentes comunes que a otra cosa” y que “se encuadra dentro de lo que hemos descrito como violencia rural”.

Cabe consignar que debido a la extensión de los alegatos, la formalización de los imputados del triple crimen de carabineros se aplazó hasta este miércoles a las 14.30 horas en el Tribunal de Garantía de Cañete.