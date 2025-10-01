Valencia rechaza solicitud de la Defensoría de inhabilitar a Armendáriz en arista de caso Monsalve

El fiscal nacional, Ángel Valencia, descartó inhabilitar al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, de la arista surgida por la investigación contra Manuel Monsalve que involucra a su abogado, el defensor penal público Víctor Providel.

Antes de tomar su decisión, el jefe del Ministerio Público solicitó un informe a Armendáriz pidiendo los antecedentes que sustentaban la imputación contra Providel. Para eso, dio 48 horas, que se cumplían este martes.

Fuentes conocedoras de la decisión del fiscal nacional afirmaron que se rechazó la inhabilidad de Armendáriz porque el supuesto interés que alude la defensora penal pública Marcela Araya sería en causas distintas a la cual presenta la inhabilidad. Por ende, no se acredita, dicen las mismas fuentes, el reclamo presentado, ni tampoco se explica el supuesto interés con hechos concretos.

La solicitud fue ingresada el miércoles 24 ante el Ministerio Público por la defensora Araya, quien representa al también defensor penal público Víctor Providel, buscando que la indagatoria donde el abogado del exsubsecretario del Interior figura como imputado fuera seguida por otra Fiscalía y no por los mismos persecutores que tienen la causa original, donde se indagan los delitos sexuales presuntamente cometidos por Monsalve contra una subalterna.

“Lo que hemos planteado es que el hecho de que los mismos fiscales dirijan una investigación en un caso donde el defensor es su contraparte y, más aun, tratándose de una causa estrechamente vinculada con una investigación en la que el persecutor tiene un interés directo, constituye una afectación al ejercicio del derecho a la defensa”, dijo Araya la semana pasada.

La decisión también fue comunicada a la Defensoría Penal Pública (DPP).

Con todo, el reclamo de la defensa de Monsalve y de su abogado Providel, también apuntaba contra el fiscal Francisco Jacir, por el cual no hubo un pronunciamiento. Al respecto, se señaló que su continuidad en las causas depende directamente de Xavier Armendáriz, como superior jerárquico.