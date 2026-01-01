Un amplio operativo de limpieza se desplegó en Valparaíso durante la celebración de Año Nuevo, movilizando a 200 funcionarios municipales del Departamento de Aseo, Parques y Jardines y Asistencia Técnica (DAT) para mantener la ciudad en condiciones óptimas.

El primer turno comenzó a las 03:00 horas del 1° de enero, tras el término de las celebraciones en la Plaza Sotomayor, mientras que el segundo ingresó a las 08:00 horas, incluyendo labores de hidrolavado y limpieza en sectores de alto tránsito de la comuna.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó la magnitud del operativo: “El día primero de enero estamos con un gran despliegue en materia de limpieza con 200 funcionarios y funcionarias, con hidrolavado y también con camiones recolectores, estamos hablando de 8 en el plan 7 en los cerros, para que también la ciudad pueda quedar limpia”, señaló.

Valparaíso realiza operativo de limpieza con 200 funcionarios tras año nuevo

Efectivamente, se nota que las personas pudieron también cuidar la ciudad de Valparaíso, aunque siempre se puede hacer mucho más. Esperamos que todos estos esfuerzos hayan generado en quienes nos visitaron y en quienes vivimos acá una muy linda experiencia”.

El director de Operaciones, Christian Órdenes, entregó detalles de las labores: “Tenemos cerca de 200 funcionarios realizando barrido y limpieza de la ciudad, hidrolavado en puntos críticos, instalación de bateas, retiro de vallas papales y mantención de áreas verdes, incluyendo plazas, avenidas y el borde costero”, expresó.

Así mismo, agregó: “Esperamos que a eso de las 13.00 horas la ciudad esté completamente limpia para que vecinos, vecinas y turistas puedan disfrutar de Valparaíso en las mejores condiciones posibles”.

El despliegue permitió que la ciudad recibiera el inicio de 2026 de manera ordenada y limpia, destacando la coordinación entre funcionarios y la colaboración de los porteños y visitantes.