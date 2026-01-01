Joven de 20 años queda en riesgo vital tras agresión en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano

En el marco de la fiesta masiva por año nuevo en el Espacio Marina en Talcahuano, un joven de 20 años recibió una agresión, hasta el momento de carácter desconocido, que lo mantiene hospitalizado y en riesgo vital.

Al lugar llegó el OS-9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros junto a la Fiscalía del Biobío para realizar las primeras diligencias y peritajes.

Según el fiscal de Análisis Criminal, Mario Elgueta por el momento saben que el hecho ocurrió dentro del recinto en que se desarrollaba la fiesta.

“Está aislado el sitio y se mantiene todavía en resguardo, precisamente para poder determinar a partir del relato de los testigos presenciales el lugar exacto donde habría ocurrido la agresión y la dinámica en que se habría producido”, comentó.