    Nacional

    Detienen a funcionario de Gendarmería que intentaba ingresar drogas al Complejo Penitenciario de Valparaíso

    Fue desvinculado de la institución tras conocerse el contexto de su captura.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Un funcionario de Gendarmería resultó detenido el miércoles 31 de diciembre tras ser descubierto ingresando drogas a un módulo del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

    La situación fue confirmada por Gendarmería a través de un comunicado. En el texto detallan que el sujeto fue inmediatamente desvinculado de la institución.

    También mencionaron que se abrió un sumario administrativo para esclarecer todas las responsabilidades.

    “Reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y la probidad, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del servicio público y del juramento de servicio. No toleraremos acciones que pongan en riesgo la integridad de la justicia penal y de las instituciones de nuestro país”, agregaron desde la institución.

    Este nuevo hecho vinculado a funcionario de Gendarmería se da luego que durante la jornada anterior, el 30 de diciembre, el 12º Juzgado de Garantía de Santiago confirmara la prisión preventiva para 42 exgendarmes en el contexto de la investigación de la Operación Apocalipsis, que investiga delitos de cohecho, soborno y beneficios indebidos a internos.

