    Colisión múltiple en la Autopista Central deja al menos siete atropellados

    La colisión múltiple involucró a seis vehículos en la Autopista Central, a la altura de Pedro Montt, y dejó al menos siete personas lesionadas, entre ellas paramédicos de la autopista y un funcionario de Carabineros; ninguno se encuentra en riesgo vital, según informó la policía.

    Por 
    Sebastián Yeza
     
    Sebastián Escobar F.
    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Un accidente de tránsito de alta complejidad se registró durante la mañana de este jueves 1 de enero en la Autopista Central, a la altura de Pedro Montt, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, dejando al menos siete personas lesionadas.

    De acuerdo con lo informado por el comandante Mauricio Meneses, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, el hecho corresponde a una colisión múltiple que involucró a seis vehículos particulares. “Tenemos un accidente de tránsito que involucra a seis vehículos particulares”, señaló la autoridad policial.

    Según detalló, la emergencia se originó tras una primera colisión por alcance entre dos automóviles. “En primer lugar hubo un primer accidente de dos vehículos, llega personal paramédico de la autopista a atender este primer accidente, y luego se produce la colisión de otros cuatro vehículos más”, explicó Meneses, precisando que el segundo impacto ocurrió en un sector de curva de la autopista.

    Durante la atención del primer siniestro, un tercer vehículo atropelló a personal de emergencia que trabajaba en el lugar. “Lamentablemente, un tercer vehículo atropella a tres funcionarios de la autopista, los paramédicos, quienes ya fueron derivados a los respectivos centros asistenciales”, indicó.

    Colisión múltiple en la Autopista Central deja al menos siete atropellados Andres Perez

    En cuanto a los lesionados, el comandante confirmó que “tenemos siete personas lesionadas”, agregando que, preliminarmente, “no hay ninguna persona de gravedad, aunque sí hay personas con fracturas que ya fueron trasladadas a centros asistenciales”.

    Entre los afectados se encuentra un funcionario de Carabineros, quien conducía uno de los vehículos involucrados. “Hay participación de un carabinero, un oficial que fue trasladado al hospital institucional. Se encuentra estable”, señaló Meneses.

    Respecto al conductor que protagonizó el atropello, Carabineros indicó que correspondería al tercer o cuarto vehículo participante. Sin embargo, la autoridad precisó que “eso va a ser parte de la investigación y de las pericias que disponga el Ministerio Público”, sin confirmar hasta ahora la eventual presencia de alcohol u otras sustancias.

    El procedimiento continúa en desarrollo, mientras se investiga la dinámica exacta del accidente y se levanta información sobre posibles lesionados con heridas leves que fueron atendidos en el lugar.

    NOTICIA EN DESARROLLO…

    Colisión múltiple en la Autopista Central deja al menos siete atropellados
