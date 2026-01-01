SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cuatro niñas mueren durante incendio en cité de Melipilla

    Las víctimas son cuatro menores de edad, de nacionalidad boliviana, de 5, 8, 13 y 15 años, respectivamente.

    Por 
    Sebastián Escobar F.

    Un incendio ocurrido en la madrugada de este jueves en Melipilla dejó cuatro menores de edad fallecidas. El siniestro se registró cerca de las 05.00 horas en el cité del pasaje Santa Teresa N°925 , y fue controlado y extinguido por Bomberos, quienes investigarán las causas del fuego, que preliminarmente se atribuyen a problemas en el sistema eléctrico.

    De acuerdo a información preliminar, las víctimas son cuatro niñas de nacionalidad boliviana, de 5, 8, 13 y 15 años, respectivamente.

    El comandante Cristian Márquez, de Carabineros, entregó detalles sobre el hecho: “Lamentablemente, ocurrió un incendio en una de las casas que vemos a posterior de nosotros. La Fiscalía nos ha encomendado la misión de determinar cuál fue el origen y la causa del incendio, donde desafortunadamente fallecieron cuatro menores. Todo esto está en investigación”, señaló.

    Sobre el estado de salud de las demás personas, Márquez señaló que “al momento, ese catastro lo tiene el personal territorial, hay gente que está afectada por el humo y también por el fuego, están siendo todas atendidas, ya que la respuesta de Carabineros fue muy rápida y la de Bomberos también. Lamentablemente fallecieron cuatro personas y esto está en plena investigación”.

    El comandante también aclaró que “hay un total aproximado de ocho personas, pero esa cifra la tiene el fiscal a cargo de la investigación” y no confirmó explosiones: “Esta es una investigación que está en etapa preliminar, no podemos aproximar nada ahora. Debemos tener muy en cuenta que esto es una investigación delicada, que requiere un rigor científico muy especial, y por eso se ha encomendado la misión al departamento criminalística”.

    Respecto a la infraestructura, Márquez indicó que “son casas, domicilios de material ligero, que por su estructura sí podrían facilitar el movimiento del fuego, pero toda esta dinámica se entregará de forma definitiva al Ministerio Público”.

    JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Sobre las viviendas afectadas, precisó que “al momento, un catastro de tres viviendas fueron afectadas totalmente por las llamas, pero esto puede evolucionar y los cambios se informarán directamente al ente competente”.

    Por último, desde Carabineros informaron la realización de actuaciones autónomas con la Sección de Investigación Policial (SIP), logrando ubicar a la madre de las víctimas, quien manifestó que despertó cuando se estaba incendiando el inmueble y, al percatarse del fallecimiento de sus hijas, abandonó el lugar.

    El Fiscal de turno instruyó que la progenitora comparezca en calidad de testigo y dispuso además el trabajo del Departamento Investigación de Organizaciones Criminales (OS9) y el Departamento de Criminalística de Carabineros (Labocar) para esclarecer las circunstancias del siniestro.

