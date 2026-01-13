“Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

En las afueras del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, el diputado electo Sebastián Zamora (indp-republicano), celebró la resolución de la Justicia de absolver a Claudio Crespo por las agresiones que dejaron ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019, en el marco del estallido social.

Zamora fue protagonista del Caso Pío Nono, donde también fue absuelto tras ser investigado por la fiscal Ximena Chong. Al entonces cabo se le acusaba de empujar intencionalmente a un manifestante que terminó cayendo al río Mapocho, en un hecho ocurrido en octubre de 2020.

En ese marco, aseguró estar “muy contento” con la absolución de Crespo.

“La verdad es que ahora espero también que los condenen en contra . En contra los van a condenar al Ministerio Público, al INDH, que solamente vienen a calentar el asiento ”, sostuvo a los medios presentes.

Zamora calificó de “pésimo” el trabajo de la fiscal Chong, preguntándose “cuánto dinero han gastado en este juicio. Cuánto dinero gastaron en el mío. Cuánto dinero gastaron en la persecución ideológica que le han hecho dos veces al comandante Crespo”.

El diputado electo acusó que se habría hecho “un homenaje en el Congreso Nacional a los delincuentes de la primera línea”.

“Nosotros vamos a hacerle un homenaje a nuestros Carabineros, a las personas que salvaron a Chile“, sostuvo.