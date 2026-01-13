SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Caso Gustavo Gatica: tribunal absuelve a Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos

    Entre los argumentos empleados por el tribunal, estos sostuvieron que "la prueba aportada no permite formar convicción que el disparo que hirió al ofendido se realizó con infracción a los reglamentos".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió al excarabinero, Claudio Crespo, por las agresiones que dejaron ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

    Según señaló la jueza Cristina Cabello en la lectura del veredicto, “la prueba demostró que durante toda la jornada el uso de gases lacrimógenos y carros lanza aguas no lograban disuadir a los manifestantes violentos”, añadiendo que “la maniobra ordenada por el coronel Saldivia respondió a una necesidad inmediata tras los tres ataques sucesivos con bombas Molotov”.

    De acuerdo a lo que mencionó, “ante agresiones activas potencialmente letales como las acreditadas, el protocolo autorizaba el uso de armas de fuego letales. Al utilizar la escopeta antidisturbios con munición menos letal, el acusado optó por un medio de menor entidad lesiva que el máximo autorizado evidenciando una actuación ajustada a los principios de gradualidad y proporcionalidad”.

    La jueza además señaló que ante la “ausencia de una norma unívoca que estableciera con precisión matemática la ejecución de cada disparo en escenario dinámico como el acreditado, sumada a la autorización normativa para emplear incluso armas letales ante el nivel de agresión enfrentado, impide reprochar la utilización de la escopeta como medio de defensa”.

    Es así como finalmente expresó que “habiéndose acreditado la concurrencia copulativa de los tres requisitos exigidos para la configuración de la legítima defensa, agresión ilegítima actual y potencialmente letal, necesidad racional del medio empleado, y falta de provocación suficiente, este tribunal concluye que la conducta de los acusados se encuentra amparada por la causal de justificación”.

    “Por estas consideraciones y las que serán desarrolladas en la sentencia, se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de apremios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre del año 2019″, dictaminó.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Argumentos del tribunal y autoría del disparo

    Previamente, desde el juzgado abordaron el contexto donde ocurrieron los hechos señalando que “Gustavo Gatica se incorpora a la masa de manifestantes agresivos para participar activamente en el lanzamiento de piedras al personal policial”.

    avanzaban protegidos por las estructuras metálicas y escudosDe acuerdo a lo que explicaron, “el avance de la infantería empleando armas menos letales, escopetas y carabinas lanza gases, se tornó la única medida eficaz disponible para evitar en ese momento que los manifestantes, quienes, coparan la posición policial durante la ventana de vulnerabilidad provocada por el abastecimiento del único lanza aguas cercano”.

    “La realización de la remetida, ejecutada a 18:07 horas, con la escopeta antidisturbios y las carabinas lanzagases, se encontró plenamente justificada al amparo de la normativa vigente, circular 1832 y orden general 2635, y los principios de uso de la fuerza, configurándose como una respuesta táctica necesaria, proporcional y legal, ante una agresión ilegítima de carácter letal y la carencia momentánea de otros medios de disuasión”, explicó la jueza.

    En la misma línea respecto a la autoría del disparo desde el tribunal argumentaron que la prueba aportada permitió establecer “más allá de toda duda razonable, de que el disparo fue percutado por la escopeta que portaba el acusado”.

    Según añadió, “la evidencia audiovisual es contundente para concluir que, al momento de la lesión de la víctima, ni Cárdenas ni Saldivia estaban disparando, por lo que resulta forzoso determinar que el único autor posible de esos disparos es el acusado”.

    Desde el tribunal además abordaron la dirección del disparo, que de acuerdo a los querellantes habría estado dirigido al tercio superior del cuerpo, argumentando que “no es posible determinar con certeza cómo se comportan las postas al ser disparadas”.

    Es así como señalaron que “la prueba aportada no permite formar convicción que el disparo que hirió al ofendido se realizó con infracción a los reglamentos tantas veces señalados, ni tampoco acreditan los reproches formulados en la acusación, por lo que no es posible atribuirle participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos, como se pretendió por los acusadores”.

    El juicio

    Fueron más de 330 las sesiones que tuvo el juicio por los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019, y donde los querellantes buscaron convencer a las juezas Cristina Cabello, Carolina Herrera y el juez René Bonnemaison de que el responsable de las graves lesiones con las que terminó Gatica fue Crespo y no otro uniformado, como planteó la defensa de exuniformado.

    A lo largo del juicio la defensa se centró en cuestionar los peritajes de la Fiscalía, señalando que no fueron concluyentes respecto de la participación de Crespo en el delito que se le imputa.

    De igual forma cuestionaron el principio de objetividad de la Fiscalía, señalando que no se pidieron informes sobre el comportamiento de los manifestantes en la protesta donde Gatica terminó herido, ni tampoco de la conducta que este estaba teniendo previo a la lesión.

    Cabe recordar que desde la Fiscalía se encontraban pidiendo 12 años de cárcel para Crespo por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves.

    Más sobre:Gustavo GaticaClaudio CrespoJuezTribunal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Trama bielorrusa: la incidentada declaración en que Eduardo Lagos terminó sin abogado y denunciando al fiscal del caso

    Lo más leído

    1.
    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

    2.
    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    Cámara aprueba proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados y vuelve al Senado

    3.
    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

    Caso Gustavo Gatica: una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social llega a su fin

    4.
    Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

    Los gestos que Kast pidió para Ximena Lincolao en la inauguración de Congreso Futuro: se perfila en Ciencias

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    La PGU sube en febrero: este es el nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal para 2026

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 12 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica
    Chile

    “Vamos a hacerle un homenaje a las personas que salvaron a Chile”: Zamora celebra absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El efecto del estallido en la ciudad y el fin de las contribuciones: los lineamientos de Iván Poduje, favorito para el Minvu

    Opción de Carter en Seguridad desata críticas en la derecha y abre flanco a Kast en antesala de anuncio de gabinete

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026
    Negocios

    Sonami prevé leve baja en el precio promedio del cobre para 2026

    FNE extiende investigación sobre toma de control de centros de esquí El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    El estudio que ha citado Codelco para defender alianza con SQM prevé ganancias para la estatal por US$ 603 millones a 2030

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Cómo reducir hasta en un 76% el riesgo de padecer demencia y Alzheimer, según un estudio

    Quién era Renee Good, la mujer asesinada por un agente de ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”
    El Deportivo

    Arbeloa marca diferencias con Xabi Alonso en su presentación en Real Madrid: “Queremos un Vinicius que disfrute y baile”

    Sebastián Keitel aprueba a Natalia Duco como futura ministra de Deporte de Kast: “Fue el nombre que yo di y que apoyaré”

    Nuevo golpe para Damián Pizarro: Le Havre rescinde su préstamo con Udinese de forma anticipada y deberá buscar club

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local
    Cultura y entretención

    Cómo vuelve Dream Theater a Santiago: la banda que cuenta 11 shows en Chile y que goza de amplio culto local

    Un salto a lo grande: Paloma Salas anuncia su primer show en el Teatro Caupolicán

    BTS: las grandes estrellas del k-pop anuncian su regreso a Chile

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast
    Mundo

    Todos los “portazos” peruanos al corredor humanitario de Kast

    Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

    ONU pide a Estados Unidos una “investigación independiente” sobre la muerte de una mujer a manos del ICE en Minneapolis

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender