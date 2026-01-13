SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Claudio Crespo tras ser absuelto por tribunal: “Este triunfo se lo doy a los carabineros de Chile”

    El exuniformado informó que evaluará acciones contra el Estado porque "dejaron solos" a los funcionarios de la institución.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El excarabinero Claudio Crespo celebró el veredicto del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que lo absolvió por las agresiones que dejaron ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019.

    Este triunfo se lo doy a los carabineros de Chile”, inició sus declaraciones el exuniformado, tras lo señalado por el tribunal. “A todos aquellos carabineros funcionarios que día tras día, abnegadamente, cumplen con su labor, arriesgan su vida e incluso hoy día su libertad”, añadió.

    En esa línea, acusó que el Ministerio Público está “obsesionado” con perseguir a carabineros que cumplían “sus obligaciones en un episodio tan drástico y triste para la historia nacional como fue el estallido”.

    “Carabineros actuó en forma profesional, legítima defensa. (...) Durante el estallido se han dicho un millón de cosas, pero Carabineros de Chile jamás, jamás mató a una persona por el uso de la fuerza ilegítima con armas de fuego donde haya resultado fallecido un manifestante violento, agresivo y todo lo que vimos durante este proceso tremendo de la historia nacional. Así que se actuó con profesionalismo”, afirmó el exuniformado.

    De acuerdo a ello, indicó que “vamos a ver qué acciones vamos a ejecutar. Porque aquí claramente el Estado de Chile tiene mucha responsabilidad en los hechos ocurridos y en dejar solos los carabineros”.

    Asimismo, afirmó que con el veredicto “se hizo justicia porque no puede ser que en este país, en Chile, la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, haya perseguido de tan magnitud a los Carabineros que lo único que hicimos, lo único que hicimos en el estallido, y yo le digo estallido delictual, fue defender a los vecinos, defender a las víctimas y tratar de poner orden”.

    Más sobre:Claudio CrespoGustavo GaticaCarabineros

    Portada del dia

