    Nacional

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica

    El tribunal determinó que no es posible atribuir a Crespo la participación en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos.

    Por 
    Paz Rubio
     
    Javiera Ortiz
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este martes se llevó a cabo la lectura del veredicto de un emblemático caso del estallido social, el de Gustavo Gatica, hoy diputado electo, quien en noviembre de 2019 quedó ciego a causa de disparos por los que fue acusado el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo.

    Luego de más de dos horas de lectura, se dio a conocer que el exuniformado fue absuelto, luego de que el tribunal determinara que no es posible atribuirle participación en calidad de autor de un delito de premios ilegítimo. El caso trajo consigo 14 meses de juicio y múltiples jornadas de audiencia en las que testificaron cerca de 100 personas.

    Desde el oficialismo, sector al que adscribió Gatica pese a ser independiente al competir en la elección pasada en la lista del PC, surgieron voces en contra del dictamen. “Lo de hoy es una pésima señal para Chile. Cuando un agente del Estado deja ciego a un joven y no hay justicia, se erosiona la democracia. La violencia policial no puede normalizarse. Como médico y senador seguiré exigiendo verdad, justicia y no repetición”, sostuvo el senador socialista Juan Luis Castro.

    “Hoy la justicia le falló a Gustavo Gatica. Esta decisión consagra la impunidad frente a una grave violación a los derechos humanos ocurrida en 2019, pese a los antecedentes sobre uso de la fuerza fuera de protocolo y responsabilidad de Claudio Crespo.Este fallo daña la confianza en las instituciones y envía una señal equivocada: sin justicia no hay democracia plena. La exigencia de verdad, justicia y no repetición continúa", expresó la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.

    El diputado Matías Ramírez (PC) emplazó a los legisladores de su sector: “Sería bueno que parlamentarios que se dicen progresistas y votaron a favor del proyecto de ley de la derecha Naín Retamal y que hoy sirvió de sustento para absolver a Hernán Crespo por disparar y cegar a Gustavo Gatica den algún explicación .Cuando se pacta con la derecha, es la derecha la que gana!“.

    El senador Daniel Núñez (PC) consideró que “cuando la justicia deja en la impunidad violaciones a los DDHH cometidos por agentes del Estado, la democracia se debilita. Fallo que absuelve a Crespo es un golpe a la confianza. Gatica quedó ciego y hoy el Estado no asume sus responsabilidades y abre la puerta para que se repita”.

    “Qué vergüenza, qué dolor, qué asco cuando dejan libre a un criminal. Claudio Crespo le disparó a Gustavo dejándolo ciego y ahora lo absuelven como si fuera una inocente paloma”, apuntó el diputado Tomás Hirsch (AH).

    ¿De qué trata el caso?

    La Fiscalía Centro Norte acusó al ex teniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas por los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2029.

    En concreto de disparar su escopeta al tercio superior del cuerpo de los manifestantes cuando se encontraba fuera del alcance de los objetos contundentes que pudieran ser arrojados. La víctima se encontraba a 24,5 metros de distancia al momento del impacto.

    Aquel día, Gatica, quien participaba de una manifestación en Plaza Italia y era estudiante de psicología para ese entonces, recibió en sus ojos el impacto de balines de goma, lo que le causó una pérdida de visión total.

    En junio de 2021, en tanto, Crespo fue desvinculado de carabineros debido a irregularidades que habría cometido en el manejo de imágenes de su cámara corporal durante la jornada en que Gatica quedó sin visión. La Fiscalía pedía 12 años de presidio en su contra.

    Interpelaciones por Ley Naín Retamal y acusaciones de impunidad: oficialismo condena absolución de Claudio Crespo en caso Gatica
