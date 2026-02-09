“Vamos a ver si hay voluntad en el nuevo oficialismo”: las reflexiones de Orellana de cara al próximo gobierno

El viernes pasado la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunió con su sucesora, Judith Marín, en el marco de las citas bilaterales entre los ministros de Gabriel Boric y los de del próximo presidente José Antonio Kast, que asumirán las distintas carteras el 11 de marzo.

Una vez finalizado el encuentro, ambas coincidieron en que uno de los temas que más se trató en la cita fue el de la implementación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

“La ley integral contra la violencia de las mujeres logró salir del Congreso y transformarse en Ley después de siete años (…) su implementación tiene transitorio de aplicación hasta el año 2029″, aclaró la ministra la mañana de este lunes, en diálogo con radio Universidad de Chile.

En el espacio radial, Orellana se refirió al proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, que se vio envuelto en una polémica luego que el gobierno culpara a la UDI de estancar la iniciativa en el Congreso.

Precisamente por ese tema, la ministra aseguró que dejará la administración con “dos grandes pendientes”.

“ Vamos a ver si hay voluntad en el nuevo oficialismo de aprovechar el camino recorrido, que es la ley de cala cuna (…) busquemos racionalidad en el debate, no se logró discutir la última propuesta del gobierno porque no se citó la comisión, pero es un debate que está muy avanzado y que por primera vez, como reconoce en distintos sectores, tiene posibilidades de ver la luz", sostuvo.

Orellana dijo esperar que “se pudiera seguir avanzando” en la iniciativa. En segundo lugar, destacó que le “heredó” a Marín avanzar en la “reforma a la sociedad conyugal para eliminar la discriminación que aún hoy persiste contra las mujeres casadas, respecto a su capacidad de decidir sobre sus bienes, sus recursos”.

Aborto: “No son cientos de miles de casos"

La agenda valórica es la que ha marcado más diferencias entre la actual administración del Ministerio de la Mujer y su futura ministra. En ese contexto, han surgido críticas, particularmente del Partido Social Cristiano, respecto al aborto.

Al ser consultada sobre si le preocupa que existan retrocesos en esta materia en la siguiente administración, Orellana deslizó “la carga de la pregunta” hacia el futuro oficialismo.

“¿Cuál presidente electo va a primar? Si el que dice que no se va a dedicar a los mal llamados temas valóricos, que para mí son políticos, o el que va a Hungría, que es un país que está 79 en el área socioeconómicos de Chile, a declarar la guerra cultural y a decir que hay que hacer cosas contra el feminismo", sostuvo.

En ese sentido, destacó que la “importancia” de las tres causales “se autoexplica cuando recordamos que la mediana de edad de acceso a la causal de violación entre menores de edad es de 13 años . No creo que requiera más que decir”.

La ministra confirmó que "efectivamente hay un aumento muy leve en la constitución de casos, pero eso es precisamente porque hemos aumentado la información al respecto”.