SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Vamos a ver si hay voluntad en el nuevo oficialismo”: las reflexiones de Orellana de cara al próximo gobierno

    En poco más de un mes la ministra de la Mujer dejará su cargo, y el Ministerio quedará en manos de Judith Marín. En ese sentido, Orellana reconoce que hay “dos grandes pendientes” en la cartera, temas que fueron tratados con su sucesora la semana pasada.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El viernes pasado la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se reunió con su sucesora, Judith Marín, en el marco de las citas bilaterales entre los ministros de Gabriel Boric y los de del próximo presidente José Antonio Kast, que asumirán las distintas carteras el 11 de marzo.

    Una vez finalizado el encuentro, ambas coincidieron en que uno de los temas que más se trató en la cita fue el de la implementación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres.

    “La ley integral contra la violencia de las mujeres logró salir del Congreso y transformarse en Ley después de siete años (…) su implementación tiene transitorio de aplicación hasta el año 2029″, aclaró la ministra la mañana de este lunes, en diálogo con radio Universidad de Chile.

    En el espacio radial, Orellana se refirió al proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, que se vio envuelto en una polémica luego que el gobierno culpara a la UDI de estancar la iniciativa en el Congreso.

    Precisamente por ese tema, la ministra aseguró que dejará la administración con “dos grandes pendientes”.

    Vamos a ver si hay voluntad en el nuevo oficialismo de aprovechar el camino recorrido, que es la ley de cala cuna (…) busquemos racionalidad en el debate, no se logró discutir la última propuesta del gobierno porque no se citó la comisión, pero es un debate que está muy avanzado y que por primera vez, como reconoce en distintos sectores, tiene posibilidades de ver la luz", sostuvo.

    Orellana dijo esperar que “se pudiera seguir avanzando” en la iniciativa. En segundo lugar, destacó que le “heredó” a Marín avanzar en la “reforma a la sociedad conyugal para eliminar la discriminación que aún hoy persiste contra las mujeres casadas, respecto a su capacidad de decidir sobre sus bienes, sus recursos”.

    Aborto: “No son cientos de miles de casos"

    La agenda valórica es la que ha marcado más diferencias entre la actual administración del Ministerio de la Mujer y su futura ministra. En ese contexto, han surgido críticas, particularmente del Partido Social Cristiano, respecto al aborto.

    Al ser consultada sobre si le preocupa que existan retrocesos en esta materia en la siguiente administración, Orellana deslizó “la carga de la pregunta” hacia el futuro oficialismo.

    “¿Cuál presidente electo va a primar? Si el que dice que no se va a dedicar a los mal llamados temas valóricos, que para mí son políticos, o el que va a Hungría, que es un país que está 79 en el área socioeconómicos de Chile, a declarar la guerra cultural y a decir que hay que hacer cosas contra el feminismo", sostuvo.

    En ese sentido, destacó que la “importancia” de las tres causales “se autoexplica cuando recordamos que la mediana de edad de acceso a la causal de violación entre menores de edad es de 13 años. No creo que requiera más que decir”.

    La ministra confirmó que "efectivamente hay un aumento muy leve en la constitución de casos, pero eso es precisamente porque hemos aumentado la información al respecto”.

    “Se aumentó la aplicación de la causal de violación parejamente en todas las pocas mujeres que acceden a ello, porque se habla de esto como si fuera un boom, no son cientos de miles de casos, son muy pocas mujeres, pero que logran acceder a su derecho a decidir en casos de violación de inviabilidad fetal o de riesgo de vida de la madre", indicó.

    Más sobre:Antonia OrellanaMinisterio de la MujerJudith MarínAbortoFeminismoJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vodanovic (PS) llama al gobierno de Kast a considerar implicancias en materia internacional de candidatura de Bachelet a la ONU

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil

    Premier británico pierde a un segundo asesor clave como consecuencia del escándalo Mandelson-Epstein

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    “El renovado barrio Meiggs”: reabre comercio establecido en zona intervenida tras retiro de toldos azules

    Avisos laborales de internet vuelven a caer en enero y aceleran su baja en el arranque del año

    Lo más leído

    1.
    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    Macabro hecho en cárcel de La Serena: Reo da muerte a compañero de celda y practica canibalismo con el cuerpo

    2.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    3.
    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    4.
    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    Chile asume la presidencia del proceso de negociación del acuerdo global contra la contaminación por plásticos

    5.
    Mafias orientales: estudio revela el fuerte aumento de ciudadanos chinos encarcelados en Chile en últimos cinco años

    Mafias orientales: estudio revela el fuerte aumento de ciudadanos chinos encarcelados en Chile en últimos cinco años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Vodanovic (PS) llama al gobierno de Kast a considerar implicancias en materia internacional de candidatura de Bachelet a la ONU
    Chile

    Vodanovic (PS) llama al gobierno de Kast a considerar implicancias en materia internacional de candidatura de Bachelet a la ONU

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    “El renovado barrio Meiggs”: reabre comercio establecido en zona intervenida tras retiro de toldos azules

    Avisos laborales de internet vuelven a caer en enero y aceleran su baja en el arranque del año
    Negocios

    Avisos laborales de internet vuelven a caer en enero y aceleran su baja en el arranque del año

    Tasas para créditos hipotecarios caen por segunda semana consecutiva y llegan a su menor nivel en cuatro semanas

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    Cómo una pareja logró casarse en el escenario durante el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    “Errar es humano, rectificar es de sabios”: el Betis de Manuel Pellegrini recibe elogios tras imponerse al Atlético
    El Deportivo

    “Errar es humano, rectificar es de sabios”: el Betis de Manuel Pellegrini recibe elogios tras imponerse al Atlético

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030

    Elizardo Vera, presidente del Balonmano: “En Chile hay pocos deportes que se dan el lujo de clasificar a Mundiales”

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”
    Cultura y entretención

    Donald Trump estalla contra Bad Bunny tras el Super Bowl: “Una afrenta a la grandeza de EE. UU.”

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil
    Mundo

    El caso de una turista argentina presa revela la lucha pendiente contra el racismo en Brasil

    Premier británico pierde a un segundo asesor clave como consecuencia del escándalo Mandelson-Epstein

    Lavrov critica que Trump “en la práctica” no sigue los acuerdos de Alaska para la cooperación con Rusia

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre