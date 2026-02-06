SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ministerio de la Mujer: Antonia Orellana y Judith Marín sostienen reunión bilateral por traspaso de mando

    Al finalizar el encuentro, la futura titular de la Mujer aseguró que su compromiso es "trabajar y avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer".

    Por 
    Javiera Ortiz

    La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo durante la mañana de este viernes la reunión bilateral con su sucesora, Judith Marín, de cara al traspaso de mando del gobierno de Gabriel Boric al de José Antonio Kast.

    El encuentro, llevado a cabo en el edificio de la cartera, se extendió por más de tres horas y estuvo enfocado en abordar las políticas y proyectos del ministerio.

    El traspaso se enmarca en un escenario de tensiones entre el Ejecutivo y la oposición a raíz del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, iniciativa emblemática del actual gobierno cuya tramitación recaerá en la futura administración.

    En ese contexto, ha crecido la incertidumbre en el oficialismo, desde donde temen que no haya avances en el proyecto con Marín encabezando la cartera, debido a sus ideales conservadores.

    “Trabajar y avanzar en políticas públicas de real ayuda a la mujer”

    Al terminar la cita, la ministra Orellana aseguró que sostuvieron una reunión fructífera, donde el foco estuvo en “la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres”.

    Además, conversaron sobre “el fortalecimiento -que todavía tiene etapas pendientes, que le va a tocar liderar a la nueva ministra- de la atención a las mujeres que viven violencia”.

    Marín también se refirió al encuentro y aseguró que se trataron temas “sumamente relevantes (...) desde las políticas que estaban en curso y también las proyecciones”.

    “Conocimos un poco más del estado actual del ministerio, tanto en materia interna, administrativa, en materia legislativa y, por supuesto, en aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros es sumamente relevante”, sostuvo.

    En ese sentido, remarcó: “Nuestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer, esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico, materia laboral".

    “Nosotros tenemos un diagnóstico en común, que queremos avanzar por todas las mujeres de Chile, y ese también es nuestro compromiso”, aseveró.

    La reunión se enmarca en la serie de encuentros bilaterales que ha sostenido el actual gabinete y los futuros jefes de cartera nombrados por el presidente electo, citas que se han efectuado durante los primeros días de febrero.

    Se esperan nuevas reuniones bilaterales para la última semana del mes: se reunirá la ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y Mara Sedini; además de la jefa de cartera de Defensa, Adriana Delpiano, y el futuro titular, Fernando Barros.

    Más sobre:Antonia OrellanaJudith MarínReuniónBilateralministerio de la MujerMujer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema de Colombia da luz verde a extradición de presunto autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

    En busca de fiscal Centro Norte: las pruebas de fuego que deberán pasar Barros, Adasme y Jacir para suceder a Armendáriz

    Hay fecha: Cordero y Steinert se reunirán el 16 de febrero para coordinar traspaso de Ministerio de Seguridad

    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Comicios en Aragón abren ciclo de elecciones regionales en España que pone a prueba a Pedro Sánchez

    Lo más leído

    1.
    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    2.
    Última defensa del PC al régimen cubano y críticas a Jara abren la puerta a entendimiento PS-FA

    Última defensa del PC al régimen cubano y críticas a Jara abren la puerta a entendimiento PS-FA

    3.
    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    Tras mea culpa de Boric por lentitud en viviendas de emergencia, Kast cuestiona que en el gobierno “ha faltado iniciativa”

    4.
    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    5.
    El sello de Piñera en el equipo de Kast

    El sello de Piñera en el equipo de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema de Colombia da luz verde a extradición de presunto autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez
    Chile

    Corte Suprema de Colombia da luz verde a extradición de presunto autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

    En busca de fiscal Centro Norte: las pruebas de fuego que deberán pasar Barros, Adasme y Jacir para suceder a Armendáriz

    Hay fecha: Cordero y Steinert se reunirán el 16 de febrero para coordinar traspaso de Ministerio de Seguridad

    Delva Energía presenta proyecto de almacenamiento de energía por US$600 millones para la Región de Atacama
    Negocios

    Delva Energía presenta proyecto de almacenamiento de energía por US$600 millones para la Región de Atacama

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja
    Tendencias

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División
    El Deportivo

    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Meneghini critica los problemas de programación del fútbol chileno tras incertidumbre por duelo entre la U y Huachipato

    Los detalles de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”
    Cultura y entretención

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Comicios en Aragón abren ciclo de elecciones regionales en España que pone a prueba a Pedro Sánchez
    Mundo

    Comicios en Aragón abren ciclo de elecciones regionales en España que pone a prueba a Pedro Sánchez

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia