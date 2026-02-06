Ministerio de la Mujer: Antonia Orellana y Judith Marín sostienen reunión bilateral por traspaso de mando

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo durante la mañana de este viernes la reunión bilateral con su sucesora, Judith Marín, de cara al traspaso de mando del gobierno de Gabriel Boric al de José Antonio Kast.

El encuentro, llevado a cabo en el edificio de la cartera, se extendió por más de tres horas y estuvo enfocado en abordar las políticas y proyectos del ministerio .

El traspaso se enmarca en un escenario de tensiones entre el Ejecutivo y la oposición a raíz del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal, iniciativa emblemática del actual gobierno cuya tramitación recaerá en la futura administración.

En ese contexto, ha crecido la incertidumbre en el oficialismo, desde donde temen que no haya avances en el proyecto con Marín encabezando la cartera, debido a sus ideales conservadores.

“Trabajar y avanzar en políticas públicas de real ayuda a la mujer”

Al terminar la cita, la ministra Orellana aseguró que sostuvieron una reunión fructífera, donde el foco estuvo en “la implementación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres”.

Además, conversaron sobre “el fortalecimiento -que todavía tiene etapas pendientes, que le va a tocar liderar a la nueva ministra- de la atención a las mujeres que viven violencia”.

Marín también se refirió al encuentro y aseguró que se trataron temas “sumamente relevantes (...) desde las políticas que estaban en curso y también las proyecciones”.

“Conocimos un poco más del estado actual del ministerio, tanto en materia interna, administrativa, en materia legislativa y, por supuesto, en aquellos programas que son de apoyo a las mujeres, que para nosotros es sumamente relevante”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó: “N uestro compromiso es por trabajar y por avanzar en aquellas políticas públicas de real ayuda a la mujer, esto va también en materia de seguridad, en lo que es la violencia contra la mujer, también en materia de impulso económico, materia laboral".

“Nosotros tenemos un diagnóstico en común, que queremos avanzar por todas las mujeres de Chile, y ese también es nuestro compromiso”, aseveró.

La reunión se enmarca en la serie de encuentros bilaterales que ha sostenido el actual gabinete y los futuros jefes de cartera nombrados por el presidente electo, citas que se han efectuado durante los primeros días de febrero.

Se esperan nuevas reuniones bilaterales para la última semana del mes: se reunirá la ministra de vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y Mara Sedini; además de la jefa de cartera de Defensa, Adriana Delpiano, y el futuro titular, Fernando Barros.