Vehículo en llamas en estacionamiento subterráneo genera evacuación de un centenar de personas en edificio residencial de Las Condes

Cerca de un centenar de personas debieron ser evacuadas esta tarde desde un edificio de departamentos en la comuna de Las Condes, debido al incendio de un vehículo al interior de los estacionamientos subterráneos del inmueble.

La primera alarma de incendio se dio a las 16:42, lo que generó que voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, apoyados por 13 carros bomba, se trasladaran hasta la intersección de calle Las Verbenas con Av. Padre Hurtado Norte.

“Estamos trabajando en una emergencia, en un vehículo, en el piso -2 del subterráneo, en un edificio de departamentos que tiene 19 pisos de altura”, informó en el lugar el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Yévenes.

Agregó que se debió proceder a la evacuación de los departamentos, debido a que el ascenso del humo afectó a los otros pisos del inmueble.

En este sentido, relevó que “a la llegada de Bomberos hubo una persona, una adulto mayor que sufrió unos problemas respiratorios, y fue trasladada” a un centro de salud.

Asimismo, la autoridad bomberil recalcó que el incendio no ha sido controlado aún y que, inicialmente, se trabajó con cámaras termales debido a la nula visibilidad en el piso afectado.

El comandate Yévenes agregó que aún se desconocen las causas de las llamas que afectan al vehículo, el que correspondería a un city car, y que “no se descarta que sea eléctrico”.

En tanto, personal de Carabineros procedió a cortar algunas pistas de circulación para facilitar el trabajo de los vountarios, lo que ha generado una gran congestión en la esquina de La Verbena con Av. Padre Hurtado.