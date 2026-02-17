Vehículo termina volcado en el centro de Santiago tras una colisión

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este martes en el centro de Santiago, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado en la pista.

El hecho ocurrió pasadas las 6.00 horas en la esquina que une las calles 10 de Julio y Portugal. Las razones del accidente son materia de investigación, aunque de momento se maneja la hipótesis de que al menos un vehículo transitaba a exceso de velocidad.

En diálogo con T13, el teniente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Javier Troncoso, explicó que los conductores de ambos vehículos resultaron con lesiones, aunque uno de ellos presenta heridas más graves que el otro.

“A la llegada de Bomberos se encontraba una persona con atrapamiento médico , es decir que por sus propios medios no podía salir del vehículo” , indicó.

Con la llega de equipos de Samu, los bomberos pudieron proceder a la extracción de la persona, la que fue derivada hasta un centro asistencial “al parecer en estado grave”.

Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito en calle Portugal al sur se mantiene desviado en 10 de Julio al poniente.

En ese sentido, hicieron un llamado a conducir con precaución en el sector, considerando además que los vehículos se mantendrán en la calle hasta que sean retirados con grúas.