SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Vinculada a Jones Huala: quién es Millaray Huichalaf, la machi del ritual que terminó con una niña muerta en un río

En 2014, la machi enfrentó un juicio oral en el que fue condenada como encubridora del incendio en el fundo Pisú Pisué.

José NavarretePor 
José Navarrete
Foto: captura de video YouTube Abogadxs Ambientalistas CAJE.

Millaray Virginia Huichalaf Pradines tenía 23 años cuando fue detenida junto a cinco integrantes de la comunidad mapuche de El Roble de Río Bueno, por su presunta responsabilidad en un violento ataque incendiario ocurrido el 9 de enero de 2013 en la zona.

El ataque al fundo Pisú Pisué fue encabezado por el ciudadano argentino Francisco Facundo Jones Huala, el líder de un grupo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Más de una década después de ese episodio, la machi volvió a las páginas policiales, por su rol en la muerte de una adolescente de 15 años que fue arrastrada por la corriente del río Pilmaiquén.

Días antes, en tanto, su casa fue allanada por la Policía de Investigaciones, como parte de una indagatoria por usurpación en el marco del conflicto entre la comunidad huilliche de la zona y la empresa noruega Statkraft por la central hidroeléctrica del río Pilmaiquén.

Huichalaf, como autoridad mapuche ancestral, ha encabezado manifestaciones reivindicando el río como un lugar ceremonial. Hace unos años viajó a Noruega y se reunió con representantes del pueblo Sami, que enfrentó un conflicto con la misma empresa.

Tragedia en el río

Fue en ese río del que Huichalaf se define como defensora en el que se desató una tragedia el 19 de agosto, en el marco de una “ceremonia de sanación“.

La corriente arrastró a una adolescente y, para intentar rescatarla, su madre, una mujer 48 años y un vecino de la misma edad se lanzaron al río, sin embargo, perdieron su rastro y solo la madre de la menor logró salir de las aguas.

El fiscal Sergio Fuentes indicó cuando lograron recuperar el cuerpo de la niña que “se realizó aparentemente una ceremonia propia de la etnia mapuche y en esa ceremonia participaron varias personas”.

“Esa ceremonia estuvo a cargo de doña Millaray Huichalaf, conocida como machi del sector y a ella habría recurrido la familia de la víctima para pedirle asistencia espiritual, aparentemente, eso se está investigando de todas maneras”, precisó el fiscal.

Fuentes señaló que este ritual “implicaba que los pacientes, entre comillas, ingresaran al río”.

“Dadas las condiciones aparentemente, eso se está investigando, pero dadas las condiciones del clima, generó que la corriente finalmente se llevó a tres personas”, expuso.

El persecutor señaló que trabajarán para establecer con claridad qué hacía la menor ahí y con quién estaba.

“Era menor de edad, ella no tomó esa decisión probablemente, sino que fue incitada a ello, y también a determinar la responsabilidad de aquellos que directamente dieron la indicación a la niña de ingresar al río, y evidentemente, determinar también si se adoptó alguna medida de resguardo”, adelantó.

La machi no prestado declaración y tenía programado un viaje al extranjero, según informó el fiscal.

Condena por fundo Pisú Pisué

En el ataque al fundo Pisú Pisué, encapuchados vestidos con ropas de tipo militar, intimidaron con armas de fuego al cuidador, Alberto Riquelme, y a su familia, para luego incendiar la vivienda.

Jones Huala fue detenido el 30 de enero de 2013, cuando estaba alojando en la casa de Millaray Huichalaf.

En 2014, la machi enfrentó un juicio oral en el que fue condenada como encubridora del incendio.

Más sobre:Los RíosMillaray Huichalaf

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Boric destaca otorgamiento de nacionalidad a escritora nicaragüense declarada “traidora a la patria” por régimen de Ortega

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir
Chile

Abren camino a Farellones, pero delegado presidencial recomienda no subir

Enel hace positivo balance ante el sistema frontal y confirma interrupciones de suministro “focalizadas”

“Sabemos cuáles son los nudos críticos”: Cataldo dice tener certeza que en el Senado podrán construir acuerdos en proyecto que da fin al CAE

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente
Negocios

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Fonasa lanza consulta al mercado de cara a segunda licitación para su nueva modalidad y revela posibles cambios

¿Punto de inflexión en materia de inversión?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia
Tendencias

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas
El Deportivo

El Team Chile suma un nuevo podio en el canotaje de Asunción 2025 y llega a 57 medallas

El impactante registro de los hinchas de Independiente sacando elementos contundentes desde una bodega del estadio

Con 4 mil hinchas en las tribunas: los detalles de la prueba de fuego del Claro Arena a horas de su apertura oficial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos
Cultura y entretención

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Bring it on down: escucha el nuevo registro en vivo de la gira de reunión de Oasis

El Tren Fantasma de la Banda Volante arremete con música de otro tiempo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones
Mundo

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Trump declara que Washington D.C. “vuelve a ser una ciudad segura” pero reitera su amenaza de federar la capital

Trump sostiene que “preferiría” no estar en una cumbre con Zelenski y Putin

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos