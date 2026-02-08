Violento asalto armado a sucursal de PC Factory en Las Condes deja trabajador lesionado

Un violento robo con intimidación se registró la mañana de este sábado al interior de una sucursal de PC Factory ubicada en la intersección de avenida Las Condes con calle Bocaccio, en la comuna de Las Condes, donde cuatro delincuentes a rostro cubierto y portando aparentes armas de fuego ingresaron al recinto para concretar el ilícito.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el asalto ocurrió a las 11.35 horas, cuando la tienda funcionaba con normalidad y mantenía clientes y trabajadores en su interior.

En ese contexto, los antisociales ingresaron intempestivamente e intimidaron directamente al personal del local, golpeando a uno de los trabajadores en el rostro con la empuñadura de un arma, provocándole lesiones de carácter leve.

Registros de cámaras de seguridad muestran que los sujetos exigieron ser llevados hasta una bóveda del recinto, desde donde sustrajeron diversas especies, principalmente equipos tecnológicos de alto valor.

Tras concretar el robo, los delincuentes se dieron a la fuga, sin que hasta ahora se haya informado de personas detenidas.

Investigación en curso

Hasta el lugar llegó personal de la Fiscalía, junto a detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Oriente de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

Al respecto, la fiscal Andrea Contreras explicó que “llegan cuatro personas aproximadamente, intimidan a las dos personas que estaban acá trabajando, a uno lo golpean en el pómulo con la empuñadura de una pistola, quedó con lesiones leves, y a la otra persona también la amenazan, haciendo que abra una bodega desde donde sustraen diversas especies”.

Por su parte, el subprefecto Rubén Plaza, de la PDI, entregó un antecedente clave para la investigación, al señalar que “esta era una sucursal del Banco de Chile, por ende tenía una bóveda, así que pidieron ir directamente a la bóveda que se abre también con huella y desde el interior sacaron mercadería de mayor valor”.

Uno de los puntos que ahora es materia de investigación es si los asaltantes tenían conocimiento previo sobre la existencia de esta dependencia especial dentro de la sucursal.

Las diligencias continúan con el análisis de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y levantamiento de evidencia, mientras se busca establecer el monto del avalúo de lo sustraído y si existe participación de terceros o información interna que haya facilitado el actuar de los delincuentes.