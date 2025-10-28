Vocera de Corte Suprema afirma que “no podemos cerrarnos a nada” sobre nuevo cuaderno de remoción contra ministro Ulloa

La vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo, afirmó que “no podemos cerrarnos a nada” para un nuevo cuaderno de remoción contra el ministro Antonio Ulloa.

Durante un desayuno junto a medios de comunicación la jueza se refirió a temas de coyuntura, donde fue consultada por la remoción de Ulloa, y señaló que ya “está zanjada”.

Sin embargo, si aparecieran nuevos antecedentes aseveró que “bueno, habrá que analizarlos en su mérito y ver en su oportunidad (...) Si hay alguna nueva denuncia, bueno, eso es competencia de la Corte de Apelaciones y si a nosotros nos corresponde revisar, ahí se analizará”.

“No podemos cerrarnos a nada”, añadió, aclarando que el procedimiento es primero la Corte de Apelaciones y, eventualmente, “puede llegar a la Corte Suprema y nos corresponderá en su momento si es que hay algo decidido”.

Cabe recordar, que el 30 de septiembre del presente año, por siete votos contra siete, la instancia rechazó el cuaderno de remoción que se le abrió al magistrado por mala conducta luego de que se revelaran los contactos que tuvo con el abogado Luis Hermosilla y que dieron cuenta de favores e influencias ejercidas con el principal imputado del Caso Audio.