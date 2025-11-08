OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Vocera de familiares del Bruma confirma que se suspendió el traslado del buque Cobra para labores de mantención

    La vocera de la familia de la embarcación Bruma, Claudia Urrutia, detalló que "creemos que Blumar lo único que persigue es eliminar cierta evidencia que podría ser esencial como el cambio del dispositivo del domo del sonar u otro dispositivo que dan cuenta que ellos vieron a “Bruma”.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi

    Este viernes, la vocera de la familia de la embarcación Bruma, Claudia Urrutia, señaló que la Fiscalía del Biobío decidió suspender el traslado de la embarcación “Cobra” hacia los astilleros de Asmar para realizar una mantención.

    La familia de los siete pescadores fallecidos se mostraron en completo desacuerdo con la solicitud de la empresa Blumar, quienes pedían una autorización para realizar labores de mantención en el puerto San Vicente.

    Contactada por La Tercera la vocera de la familia indicó que “cuando nos llegó la notificación sentimos una alegría enorme, una felicidad de que por fin el el juez de Garantía de Coronel entendiera que no es necesario realizar una mantención de cadena, puesto que el barco no está en una condición normal como tal porque participó de un abordaje brutal sobre siete pescadores de la embarcación Bruma”.

    “Hacer una mantención de cadena significa que se va a ir a arenar, reparar, cambiar dispositivos, remover varias partes y cuando Blumar presenta esta solicitud, lo único que mencionó que tenía que hacer era una simple mantención y aquí estamos hablando de que es una mantención mayor, donde hay cambio de los dispositivos y una serie de cosas que incluso, en una mantención común y silvestre de la pesca artesanal, significa que uno tiene que tener una planificación del trabajo, saber qué cosas vas a cambiar. Por ejemplo, si es cambiar eje, hélice, remover, cambio de pintura, etc", explicó.

    Sumó que “Blumar se ha negado a participar de la simulación o la recreación del abordaje del “Cobra” sobre la 'Bruma’ y resulta que ahora está aceptando subir a un dique para poder hacer mantenciones. Eso consideramos que no es adecuado y en la audiencia del día 19 eso se va a manifestar”.

    Sobre los motivos que podría tener Blumar para realizar la mantención, Urrutia consideró que “creemos que Blumar lo único que persigue es eliminar cierta evidencia que podría ser esencial como el cambio del dispositivo del domo del sonar u otro dispositivo que dan cuenta que ellos vieron a “Bruma”, que los equipos cumplían y que podían ver perfectamente la lancha. Estamos hablando de que se está considerando la obstrucción de la justicia, el encubrimiento y otro tipo de delitos por parte de Blumar“.

    Más sobre:BrumaCobraBlumarCoronelBiobío

