Vocera de familia del Bruma acusa que mantenimiento del Cobra “es una vulneración del sitio del suceso”

Este sábado, la vocera de la familia de la embarcación Bruma, Claudia Urrutia, declaró que las acciones de mantenimiento del buque “Cobra” vulnerarían el sitio del suceso y las investigaciones respecto al naufragio.

Al respecto, la vocera señaló: “Ya se ha informado que Blumar está solicitando realizar una mantención el día diez de noviembre".

“La familia Bruma y Rafael Poblete han presentado un escrito que tiene que ver con rechazar esta acción porque se considera que vulneraría el sitio del suceso. Una mantención lo que hace es rechazar lo que ahí hay y mientras que no haya concluido la investigación eso es inadecuado”, concluyó.

Siete pescadores fallecieron en la tragedia de la lancha Bruma.

Al respecto, la pesquera Blumar argumenta que la mantención del Cobra es parte del protocolo para mantener los permisos de navegación para realizar faenas en alta mar. Por lo tanto, la empresa pidió autorización a la justicia para mover el barco desde las instalaciones de Asmar en Talcahuano.

Además, según informó Meganoticias, ni la PDI ni el FBI de Estados Unidos pudieron recuperar la información de la caja naranja del Cobra, por lo que esta fue enviada a un centro especializado de la Armada de Francia en París. Si estos peritajes arrojan algún resultado, podría ser necesario nuevos peritajes al barco, por lo que su mantención sería algo contraproducente.