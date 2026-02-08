Volcán Láscar en Antofagasta emite fumarola que alcanza los 1.100 metros de altura: Sernageomin mantiene monitoreo en la zona

Este domingo se registró en el volcán Láscar, ubicado en la región de Antofagasta, la emisión de gases, vapor y ceniza que llevaron al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) a realizar una evaluación de su situación.

Actualmente, el macizo se encuentra en alerta verde según la evaluación realizada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS).

Lo anterior, según detalla Senapred, significa que el volcán “puede estar en un estado base que caracteriza el periodo de reposo o quietud, o registra actividad sísmica, fumarólica u otras manifestaciones de actividad en superficie que afecten fundamentalmente la zona más inmediata o próxima al centro de emisión, por ende, una erupción probable, se podría desarrollar en un periodo de meses o años”.

🌋 ⚠️ Persiste actividad superficial con emisión de cenizas, gases y vapor desde el Volcán #Láscar en la Región de Antofagasta.



Se mantiene por el momento la alerta técnica en nivel verde. 🟢 pic.twitter.com/fqk07dgsjw — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) February 8, 2026

Sin embargo, durante esta jornada las estaciones de monitoreo apostadas en el lugar registraron un incremento en la sismicidad por fracturamiento de roca.

“De manera simultánea, se detectaron señales vinculadas a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico (Tremor), las cuales estuvieron acompañadas de una columna de desgasificación con presencia de material piroclástico, alcanzando una altura máxima de 1.100 metros sobre el nivel del cráter activo, con dispersión Noreste. Este proceso fue antecedido por señales de Tremor con características armónicas y un desplazamiento reducido (DR) máximo de 10 cm²”, detallaron desde Senapred.

Por otro lado, el jefe (s) de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Franco Vera, explicó que la actividad del volcán “estuvo acompañada ocasionalmente por emisión de cenizas, las que fueron dispersadas hacia el noroeste y por sismicidad de baja magnitud. Luego de esta actividad, el volcán retornó a su nivel de base, sin cambios evidentes en el comportamiento dinámico”.